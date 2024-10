Sony perde in tribunale una causa iniziata 12 anni fa

La Corte di Giustizia Europea ha respinto il ricorso di Sony contro la vendita di accessori di terze parti per console PlayStation.

La sentenza, emessa dopo una battaglia legale iniziata nel 2012, stabilisce che il software Action Replay della società britannica Datel non viola il copyright di Sony, come riportato anche da Eurogamer.

La decisione rappresenta una significativa sconfitta per Sony e potrebbe avere importanti implicazioni per l'industria dei videogiochi.

Ciò apre infatti la strada alla commercializzazione di accessori non ufficiali per le console, ampliando le possibilità di personalizzazione per i giocatori.

Secondo i giudici, i "trucchi" di Datel non modificano né riproducono il codice oggetto, il codice sorgente o la struttura interna e l'organizzazione del software Sony, ma si limitano a cambiare temporaneamente il contenuto delle variabili trasferite dai giochi Sony alla RAM della console.

La Corte ha sottolineato che la protezione del copyright si applica solo alla creazione intellettuale riflessa nel testo del codice sorgente e oggetto del programma.

Il contenuto dei dati variabili utilizzati durante l'esecuzione del gioco non rientra quindi in questa tutela specifica.

L'Avvocato Generale Maciej Szpunar, in un'opinione non vincolante preparata per il caso, ha affermato che «non è illegale utilizzare un'opera protetta da copyright in un modo che può differire dalle intenzioni del creatore».

Ha paragonato la situazione a un lettore che salta alla fine di un romanzo giallo per scoprire l'assassino.

La decisione della Corte Europea arriva in un momento di riflessione per l'industria dei videogiochi. L'ex dirigente PlayStation Shawn Layden ha recentemente messo in discussione la sostenibilità dell'attuale modello di business, citando i costi di sviluppo sempre crescenti legati alla ricerca di hardware sempre più potenti (di cui farà parte la prossima PS6).

