Sony ha subito un attacco hacker: c'è la conferma ufficiale

Alla fine l'indagine di Sony ha confermato ciò che in molti speravano fosse semplicemente una "fake news": la compagnia ha subito un furto di dati in seguito ad alcuni gravi attacchi hacker.

A darne l'annuncio era stato direttamente il presunto gruppo ransomware responsabile dell'attacco, che aveva annunciato come i dati trafugati sarebbero stati messi in vendita in seguito al rifiuto di Sony di pagare un riscatto.

Una notizia che ha fatto subito scalpore, anche se non era stata confermata né smentita dall'azienda che si è limitata ad annunciare semplicemente un'indagine interna, per capire se effettivamente si sia verificato questo attacco e quali dati sarebbero stati trafugati.

Secondo quanto riportato da BleepingComputer (via Game Rant), adesso Sony avrebbe effettivamente confermato due data breach: uno di questi era già stato scoperto lo scorso 2 giugno e si era svolto il 28 maggio, sfruttando una vulnerabilità al day-one della piattaforma MOVEit e mettendo a rischio i dati personali di 6791 persone residenti negli Stati Uniti.

Il secondo attacco, e quello più rilevante ai fini dell'indagine, si è effettivamente svolto alla fine del mese di settembre: Sony ha confermato che sono stati trafugati circa 3.14GB di dati e, secondo le analisi, sarebbe avvenuto prendendo di mira un server giapponese utilizzato per testing interni della divisione di intrattenimento, tecnologia e servizi.

La compagnia sta già rassicurando gli utenti e i business partner che non sarebbero stati trafugati dati personali: di conseguenza, i dati degli utenti PS5 (la trovate ) e di altri servizi della compagnia dovrebbero essere al sicuro.

L'indagine è tuttavia ancora in corso e non è possibile sapere con certezza quale tipo di dati sia stato effettivamente trafugato: non possiamo che augurarci che effettivamente la sicurezza di utenti e dipendenti possa continuare a essere garantita e che eventuali nuove vulnerabilità siano riparate il prima possibile.

Nel frattempo, per gli utenti statunitensi è arrivata un'altra brutta notizia: Sony ha deciso di limitare la promozione che consentiva di poter scegliere un gioco gratis su PS5. Un'offerta che, in ogni caso, non è stata ancora confermata per il mercato italiano.