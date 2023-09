Sony subisce un attacco hacker, tutti i dati sono a rischio

Non è la prima volta che accade a Sony e, ancora una volta, l'azienda nipponica è finita vittima di un attacco informatico in cui i dati dell'azienda e di molti utenti sono potenzialmente in pericolo.

In passato era accaduto anche per gli abbonati di PlayStation Plus (il servizio a cui potete abbonarvi tramite Amazon) e molti dati erano stati trafugati.

Stavolta, come riporta VGC, l'autore dell'attacco è il gruppo ransomware Ransomed.vc, che afferma di aver violato con successo il gruppo Sony e minaccia di vendere una cache di dati rubati.

La rivendicazione non è stata confermata dalle analisi nel momento in cui scriviamo questa notizia, ma Cyber Security Connect segnala che il gruppo ha già collezionato "un numero impressionante di vittime", e la minaccia quindi non sarebbe del tutto campata per aria.

Ransomed.vc ha pubblicato alcuni dati che provano l'hacking, anche se a prima vista sono state considerate dall'ente di sicurezza informatica delle prove non particolarmente convincenti a prima vista.

Nel frattempo il gruppo ransomware ha già messo in vendita i dati, con tanto di ultimatum in cui questi verranno messi in vendita. Dal 28 settembre, infatti, se nessuno acquisterà i dati questi verranno immessi pubblicamente sul mercato.

Tra i file mostrati dal gruppo ci sono screenshot di una pagina di accesso interna, una presentazione PowerPoint interna, diversi file Java e un albero di file della fuga di notizie che apparentemente include meno di 6.000 file.

Secondo alcune fonti, Ransomed.vc sarebbe un operatore di ransomware con uno scopo anche "nobile", tra molte altre virgolette, perché ammete di operare “nel rigoroso rispetto del GDPR e delle leggi sulla privacy dei dati” al solo scopo di trovare falle nei sistemi informatici delle aziende più grandi.

Storia decisamente complicata in ogni caso, che non mancheremo di aggiornare nel caso arrivino delle repliche da Sony che, al momento, è in silenzio.

Per altre notizie dal mondo videoludico di Sony, PlayStation ha recentemente confermato che continuerà a concentrarsi sui giochi narrativi, in ogni caso.