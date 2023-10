PS5 e le esclusive in regalo, Sony ha (quasi) cambiato idea

Le vendite di PS5 sono altissime ma il mondo del commercio insegna che si può fare sempre di meglio, così Sony ha iniziato a regalare le sue esclusive ai nuovi clienti. Solo per gli abitanti degli USA, almeno per ora, ed è stata aggiunta di recente una nuova condizione.

L'offerta era stata svelata qualche giorno fa, con le condizioni che erano state espresse da Sony in quell'occasione.

La promozione, valida fino al 20 ottobre 2023 per ora esclusiva degli utenti che risiedono negli Stati Uniti, prevede un voucher gratuito per riscattare un videogioco PS5 su un account legato a PlayStation Network.

La lista di giochi è per ora la seguente, in attesa di eventuali aggiunte:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Remastered

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon’s Souls

The Last of Us Part I

Sackboy: A Big Adventure

Returnal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Death Stranding: Director’s Cut

Speriamo che Sony possa allargare questa promozione anche ad altri Paesi, Italia inclusa ovviamente, perché è un bel modo per avere almeno un titolo con cui iniziare subito a giocare una volta acquistata una PS5.

Nella pagina della promozione ora è stata inserita la dicitura "by invitation only", senza ulteriori spiegazioni. A questo punto è probabile pensare che l'offerta non sia valida a tutti come dichiarato precedentemente, e sarà necessario entrare in qualche sorta di lista.

Nell'attesa di chiarimenti da parte di Sony ci sono sempre i soliti giochi gratis inclusi con l'abbonamento PlayStation Plus, per tutti i vari tier di abbonamento.

Comprare una PS5 ora è più semplice in ogni caso, potete farlo tranquillamente anche consultando le migliori offerte che ci sono.

Per altro c'è anche un nuovo bundle appena annunciato con Marvel's Spider-Man 2 disponibile non appena il titolo sarà uscito.