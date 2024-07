Xbox Game Pass, disponibili da oggi i primi giochi gratis di luglio

Da oggi ha ufficialmente inizio la distribuzione di nuovi omaggi gratuiti su Xbox Game Pass per il mese di luglio: il settimo mese del 2024 inizierà con ben 2 nuovi giochi gratis da scaricare.

La prime metà della line-up mensile è stata svelata nelle scorse ore con un consueto comunicato sul blog ufficiale, che ci ha svelato anche quali saranno i primi 2 titoli che potremo scaricare tra poche ore.

Si tratta di Journey to the Savage Planet e di Nickelodeon All-Star Brawl 2, che dovrebbero essere disponibili solo a partire dal tardo pomeriggio odierno per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Journey to the Savage Planet è un action-adventure sci-fi in prima persona sviluppato da Typhoon Studios: si tratta di un ritorno sul servizio in abbonamento, dato che era già stato reso disponibile in passato come gioco gratis.

In questa avventura interpreteremo i panni di una giovane recluta su un pianeta sconosciuto: dovremo catalogare fauna e flora, raccogliere risorse e stabilire se si tratta di un pianeta in grado di ospitare la vita umana.

Un'avventura divertente, ricca di satira e con un buon sistema di progressi, come vi raccontò il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata.

La vera novità di questo mese è invece Nickelodeon All-Star Brawl 2, un picchiaduro a piattaforme sullo stile di produzioni come Super Smash Bros, ma con i personaggi più amati dei cartoni animati prodotti da Nickelodeon.

Nonostante un primo capitolo con diverse lacune, il secondo episodio si è rivelato un prodotto in grado di dire la sua sul mercato, con un gameplay accessibile ma profondo allo stesso tempo: vi lasciamo alla recensione del nostro Nicolò Bicego per saperne di più.

Entrambi i nuovi giochi gratis saranno disponibili sia su console che su PC, oltre che in versione Cloud per tutti gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Come accennavamo in apertura, sarà possibile giocarli e scaricarli soltanto a partire dal tardo pomeriggio odierno: tenete dunque d'occhio le vostre app Xbox Game Pass per prepararvi ai vostri primi omaggi mensili.

Nel frattempo, vi raccomandiamo di tenere d'occhio la lista dei giochi gratis in uscita: ben 5 titoli ci lasceranno a metà luglio.