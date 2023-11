Sonic 3, Shadow si mette in mostra per la prima volta in attesa del film

Il successo di Sonic the Hedgehog 2 al cinema ha portato SEGA e Paramount a considerare di trasformare rapidamente la serie in una trilogia, con il terzo capitolo in arrivo il 20 dicembre 2024 che introdurrà anche Shadow.

Al termine del secondo capitolo della saga cinematografica, che potete recuperare in tempo per la trilogia su Amazon in un nuovo confanetto Blu-Ray, si è infatti solo intravisto il porcospino antagonista di Sonic, di cui non sappiamo ancora l'interprete che gli darà la voce nel film.

Anche perché Sonic 3 ha già iniziato le riprese paradossalmente senza attori, perché Paramount ha deciso di iniziare lo scorso settembre quando lo sciopero di attori e doppiatori era già in atto, partendo quindi con tutta la parte in CGI del film. Nello specifico, le scene che utilizzano i prop di Sonic, Knuckles, Tails e Shadow, ovvero i "pupazzoni" che servono agli animatori e ai CGI artist per costruirci intorno le performance in motion capture e doppiaggio.

In attesa di vedere un primo trailer vero e proprio, che sicuramente ci dirà anche chi interpreterà Shadow nella pellicola di prossima uscita, il regista Jeff Fowler ha voluto mostrare un "pezzettino" del personaggio in quello che sarà il suo render finale nel film.

Ovviamente il volto, la parte più importante, è ancora coperto e ci dobbiamo accontentare ancora della scena post-credit di Sonic 2, ma intanto è interessante vedere come sono state ricostruite le peculiari scarpe del personaggio e il resto del corpo.

Chi ha vissuto il personaggio nei videogiochi ricorderà infatti che Shadow utilizza una specie di scarpe-hoverboard che lo fanno pattinare invece di correre, e sarà divertente vedere se e come questo effetto sarà riproposto nel film.

I più attenti noteranno anche il logo ufficiale del film, questo svelato per la prima volta invece, che riprende quasi pedissequamente quello di Sonic Adventure 2, videogioco dove Shadow fa la sua prima comparsa ufficiale.

Vedremo se questo terzo film sarà in grado di bissare il suo predecessore, che all'epoca stabilì un record per il mondo dei film tratti dai videogiochi.