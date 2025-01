[SONDAGGIO] Xbox porta i suoi giochi ovunque: è la scelta giusta?

Sono giorni di dichiarazioni importanti, quelli che sta vivendo Xbox. Il gigante di Redmond, con il presidente di Microsoft Gaming Phil Spencer, ha mostrato una sempre maggiore apertura al fronte multipiattaforma, come evidenziato anche dal recente Xbox Developer Direct: dei giochi presentati, praticamente solo South of Midnight viene proposto effettivamente come esclusiva.

L'intento è chiaro ed è stato ribadito da Spencer in queste ore: sebbene le console Xbox non siano prossime alla scomparsa, ma rimangono importanti nell'idea del dirigente, ciò che conta di più è fare in modo che i giochi raggiungano le persone ovunque queste giochino.

Per questo, è già stato confermato che vedremo giochi Xbox anche su Switch 2, e Spencer non ha nemmeno chiuso la porta a un possibile approdo di Starfield anche su PS5, se dovesse essere ritenuto vantaggioso per Microsoft. Il motivo? Non ha senso «creare recinzioni intorno ai giochi», per il CEO.

Considerando che le console del gigante di Redmond da ormai qualche generazione non riescono a bissare il successo dei tempi di Xbox 360, questa può essere la strategia giusta, unitamente allo spingere gli utenti verso Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) per giocare on demand anche le produzioni degli Xbox Game Studios senza comprarle?

Vogliamo chiederlo a voi: cosa pensate di questo approccio sempre più multipiattaforma del mondo Xbox? Pensare che offrire l'opzione di comprare su Xbox, di giocare su Game Pass o di comprare altrove sia la strategia ideale per il futuro del marchio gaming di Microsoft?

Fatecelo sapere nel nostro sondaggio!