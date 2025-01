Xbox Developer Direct 2025: tutti gli annunci e i trailer

Il 2025 degli eventi videoludici si apre con un Xbox Developer Direct, dove Microsoft ci permetterà di scoprire qualcosa di più su diversi giochi in arrivo sulle sue piattaforme.

Sappiamo che vedremo di sicuro Clair Obscur: Expedition 33, l'atteso Doom: The Dark Ages e South of Midnight, ma dovrebbe esserci anche qualche sorpresa, probabilmente sempre firmata dagli Xbox Game Studios.

Inoltre, la conferenza dovrebbe darci anche un'idea delle novità in arrivo su Game Pass (al quale potete abbonarvi in sconto qui) nei prossimi mesi.

Come di consueto, seguiremo l'evento qui dalle ore 19.00 italiane: aggiornate di tanto in tanto questa pagina per vedere comparire il nostro riepilogo su quanto sta venendo mostrato e annunciato al Developer Direct di casa Xbox.

Ore 19.00 - È atteso l'inizio dell'evento. Microsoft precisa che tutti i giochi mostrati saranno dal day-one su Game Pass e giocabili in cloud e con cross-save nell'ecosistema Xbox.

Ninja Gaiden 4

L'appuntamento si è aperto con uno zoom su Xbox Game Publishing, che ci mostra il prossimo progetto di Team Ninja, PlatinumGames e Koei Tecmo.

Il trailer ci presenta un mondo decisamente oscuro con azione adrenalinica a fil di spada, piroette spettacolari e nemici eliminati in modo decisamente pirotecnico.

Il gioco sarà un nuovo episodio della saga principale di Ninja Gaiden e segna la collaborazione tra Team Ninja e i veterani di PlatinumGames, celebri proprio per i loro titoli d'azione. Il protagonista, Yakumo, sarà inedito e si muoverà in un mondo tutto nuovo. Ci sarà ancora spazio anche per Ryu Hayabusa, che avrà «un ruolo chiave nella storia», assicurano gli autori. Il protagonista fa parte del clan Raven.

Il gioco sarà ambientato a Tokyo, devastata dal Dark Dragon e dalle sue piogge spietate. «Stiamo preservando le atmosfere hardcore e oscure della serie», sottolinea Team Ninja. Anche l'azione, viene spiegato nel video, è stata arricchita da nuovi contesti, meccaniche inediti e anche momenti spettacolari, come l'attraverso di cavi o binari ad alta velocità.

In qualche modo, Yakumo sta seguendo le orme di Ryu, e chissà che non possa diventare un futuro maestro ninja. L'Ordine del Drago Divino cercherà di ostacolare in tutti i modi il suo viaggio, con demoni che ci attenderanno dietro ogni anfratto. Ci viene anche confermato che vedremo il ritorno di altri personaggi amati della serie, ma per ora non ci viene svelato di chi si tratterà.

Lo stile di combattimento del nuovo protagonista permetterà di concatenare attacchi molto veloci e di colpire tanti nemici rapidamente. Ci saranno anche attacchi da kill instantanea mai visti prima nella saga, oltre a scontri 1v1, con nemici capaci di schivare e parare proprio come il giocatore.

«Rimarremo fedeli all'azione profonda della saga di Ninja Gaiden» hanno ribadito gli autori, che vogliono offrire una esperienza di combattimento coinvolgente che possa compiacere i fan storici e i neofiti. I lavori sono in corso già da diversi anni.

L'uscita è attesa per l'autunno 2025. Arriverà anche su PC e PS5, oltre che su Xbox (e Game Pass dal day-one, come dicevamo). Qui la nostra notizia completa.

Ninja Gaiden II Black

È stato anche confermato il ritorno di Ninja Gaiden 2, realizzato in Unreal Engine 5 per dargli un nuovo look e un aspetto molto più all'avanguardia.

È disponibile da oggi, anche su Game Pass. Lo scopo è quello di farvi recuperare questo "vecchio" capitolo rispolverato in vista del lancio del prossimo gioco, inedito, in autunno.

South of Midnight

Si passa a Compulsion Games, team al lavoro su South of Midnight. Sapevamo già da Contrast e da We Happy Few che questo team canadese punta fortemente sulla costruzione del mondo di gioco, e anche questo titolo non cambierà quella filosofia.

Sarà un dark fantasy che si ispira al folklore del paludoso sud degli USA, con la nostra protagonista che sarà una diciannovenne alle prese con un potere magico assegnatole proprio dal mondo di gioco. Il suo potere le permetterà di percepire emozioni e stigma che caratterizzano il mondo, dando all'atmosfera un retrogusto molto più surreale, tra animali giganti che le parlano e la possibilità di captare ciò che l'occhio umano non può vedere.

Le abilità di Hazel miglioreranno via via che giocheremo e avrà a disposizione alcune armi piuttosto inedite – oltre alla possibilità di spostare oggetti che a quanto pare esistono solo nella "sua dimensione". Esplorando il mondo, la nostra protagonista incontrerà molti nemici e dovrà liberare tutti dalla corruzione, che sembra stia creando questi abomini.

Al di là dell'atmosfera interessante, sembra che i combattimenti in tempo reale e in terza persona abbiano un buon numero di variazioni, tra la possibilità di stordire i nemici, di tirarli a sé come fa Spider-Man con le sue ragnatele e gli spostamenti rapidi che ricordano un po' l'uso dei Segni di Geralt.

Il viaggio di Hazel partirà perché sta cercando sua madre: si imbatterà così in molti Echi, che sono i ricordi che vengono dal passato delle creature che incontreremo nel nostro cammino. Le boss fight sembrano particolarmente suggestive e prevedono anche scontri con creature veramente enormi: i combattimenti saranno accompagnati da una colonna sonora che si arricchirà e farà più intensa via via che lo scontro proseguirà.

Il team di sviluppo spiega che sono molti i riferimenti alle vere leggende e al vero folklore degli scenari del mondo reale a cui questo fantasy si ispira.

Arriverà l'8 aprile, ovviamente anche su Game Pass fin dal day-one. Qui la nostra notizia completa.

Clair Obscur: Expedition 33

Si passa all'intrigante Clair Obscur, che nacque come progetto solitario per realizzare il sogno dell'autore di avere un suo gioco di ruolo a turni come quelli che giocava da ragazzino.

Il mondo di gioco sembra clamorosamente ricco di immaginazione e lo scopo è quello di «migliorare i giochi che abbiamo amato», anticipano gli autori, in merito alle meccaniche di gameplay. A partire da una storia coinvolgente, che «è alla base di qualsiasi buon gioco di ruolo».

Un misterioso fenomeno si è generato di recente e proietta nel cielo un numero: tutte le persone che hanno superato quell'età spariscono nel nulla all'istante, polverizzate. Gli umani stanno cercando un modo di sfuggire a questo fenomeno, che a ogni appuntamento uccide persone sempre più giovani: seguiremo la Spedizione 33 che proverà a cambiarle. La vicenda vuole essere oscura e adulta, si domanderà come affrontare il dolore e la perdita, ma anche l'affrontare i dubbi esistenziali che condividiamo come esseri umani.

Ci saranno anche momenti un po' più leggeri, come un NPC che potrà accompagnarci e che potrà trasformarsi in qualsiasi mostro sconfiggeremo, dando molta più varietà all'azione. Proprio queste strane creature daranno un po' di respiro alle trame oscure del gioco, permettendoci di scoprire di più sulla lore.

Tutti i personaggi hanno un loro arco narrativo e «pensiamo che piaceranno molto ai giocatori», sottolineano gli autori. Il gioco funzionerà a turni, ma ci saranno alcuni comandi da impartire in tempo reale, come con dei QTE per una schivata, per ottenere il meglio da ogni turno.

Il nostro party potrà anche essere personalizzato: avranno meccaniche uniche e alberi di abilità diversi per ciascuno. Inoltre, ci saranno centinaia di abilità passive, conosciute come Lumina, che potremo combinare per trovare il nostro equilibrio perfetto nel party (mi ricordano un po' i Gambit di Final Fantasy XII).

Una caratteristica classica dei JRPG che il team ha voluto ricreare è la presenza di una vera world map in 3D, come quella dei grandissimi classici. È stato difficile, ma «siamo felicissimi del risultato» e permetterà ai giocatori di divertirsi a esplorare, scoprendo magari anche dei luoghi segreti che non è previsto visitiate nel corso della storia.

Il gioco arriverà il 24 aprile su Xbox, PC, PS5 e Game Pass. I lavori, insomma, sono ormai al termine!

Potete anche leggere la nostra notizia completa a tema.

DOOM: The Dark Ages

Uno stacco musicale di quelli che piacciono tanto a chi vi scrive ci porta al segmento di id Software dedicato al roccioso DOOM: The Dark Ages, che vuole reinventare una colonna della Storia dei videogiochi.

Ci viene confermato che è un prequel a DOOM del 2016 e che quindi sarà un perfetto punto di ingresso anche per i neofiti. Saremo potenti, fortissimi, capaci di fare tantissimi danni, meno agili che in Doom Eternal. Ma ci saranno novità assolute, come lo scudo-sega, una motosega circolerà che ci riparerà dai danni e che potremo lanciare contro i nemici per... risolvere il contenzioso con loro.

Gli scontri sono più al centro di tutto che mai, un nemico davanti a noi significa che dobbiamo affrontarlo faccia a faccia – e ci saranno dei demoni «tra i più terribili che abbiamo mai creato», spiega id Software, mentre sullo schermo si susseguono mazze chiodate, armi elettriche e proiettili incendiari. C'è anche un Glory Kill System che vuole farci sentire «impossibili da fermare» e – appunto – potentissimi.

Inutile dire che le armi da fuoco andranno nella stessa direzione, «cattive, antiche», che permettono di fare a pezzi gli sfortunati demoni che vi si faranno di fronte, così potenti che «solo il Doom Slayer potrebbe imbracciarle».

Ci sarà un nuovo sistema con slider per scegliere le varianti della difficoltà: se, ad esempio, Doom per voi è sempre stato troppo veloce (o troppo lento!), potete gestire autonomamente questo aspetto, adattandolo alle vostre necessità. Ogni aspetto della sfida può essere regolato, in modo che chi vuole il sangue potrà averlo, chi vuole ambientarsi e cerca qualcosa di più morbido, potrà fare lo stesso a suo gusto.

Le nostre sparatorie si muoveranno tra scenari molto diversi, e il nostro nuovo scudo potrà interagire anche con le ambientazioni, magari aprendoci la via perché vogliamo passare per una caverna mentre ci troviamo un un bosco. Avremo a disposizione il più grande mondo di DOOM mai creato e saremo noi a decidere dove andare, con chi scontrarci, in un «sandbox di DOOM» vero e proprio.

Anche dal punto di vista narrativo, il gioco vuole permettere anche a chi non sa niente della saga di lanciarsi in questo universo, anche perché le cut-scene saranno più centrali – e i fan storici riconosceranno degli interessanti ritorni.

Il gioco arriva il 15 maggio su PC, PS5, XSX e ovviamente Game Pass Ultimate fin dal day-one. Per approfondire, date un'occhiata all'anteprima a cura di Domenico, che ha partecipato a una presentazione a porte chiuse con gli sviluppatori.