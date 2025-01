I giochi Xbox saranno su Nintendo Switch 2: «Non vediamo l'ora»

Nintendo Switch 2 parte con il grande vantaggio di avere dei giochi proprietari di grande qualità, ma il supporto delle terze parti sarà fondamentale e tra queste ci sarà senz'altro Xbox.

Dalle parole di Phil Spencer (tramite Nintendo Life) la divisione gaming di Microsoft si pone come estremamente favorevole verso la prossima console Nintendo, proseguendo il percorso già avviato con l'attuale generazione di console (che trovate su Amazon).

Intervenendo nel podcast Gamertag Radio, Spencer ha espresso entusiasmo per la collaborazione con Nintendo, sottolineando come Xbox sia impegnata a portare la sua libreria software su un numero sempre maggiore di piattaforme:

«Voglio che tutti possano giocare su Xbox, e questo significa anche pubblicare più giochi su più piattaforme, non solo su PlayStation. Amiamo il lavoro che facciamo con Nintendo, adoriamo quello che facciamo con Valve su Steam, e continueremo a fare sempre di più in questa direzione.»

Durante l'intervista, Spencer ha anche spiegato di aver contattato il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, facendogli i complimenti per l'annuncio di Nintendo Switch 2 e scherzando sul fatto che lo schermo più grande della console sia per lui molto utile, vista l'età che avanza e la vista che cala.

Spencer ha anche espresso parole molto lusinghiere per Nintendo, dimostrando di credere tantissimo in Switch 2: «Sono maestri in quello che fanno. Switch è un successo enorme, e penso che lo sarà anche Switch 2», ha detto il boss di Xbox.

C'è chi pensa che Switch 2 possa fare addirittura la fine di Wii U, perciò solo il tempo ci saprà dire chi avrà avuto ragione.

Sembra proprio che Xbox sarà quindi un'alleata di Nintendo anche nella prossima generazione di console, come già si vociferava qualche tempo fa. Con il possibile arrivo di Diablo 4, per altro, che è uno dei nomi emersi in questo senso.

Tutto questo senza dimenticare le console Xbox, ovviamente. Lo stesso Phil Spencer ha recentemente dichiarato che le console di casa Microsoft non andranno da nessuna parte, almeno per ora.