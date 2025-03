[SONDAGGIO] Vorresti The Last of Us 3?

Naughty Dog potrebbe aver deciso di andare definitivamente oltre al suo amato The Last of Us. Se, infatti, qualche mese fa in una intervista Neil Druckmann aveva parlato con entusiasmo di una buona idea per la realizzazione di un nuovo capitolo, nelle scorse ore ai microfoni di Variety ha asserito praticamente l'opposto.

Interpellato sul possibile arrivo di The Last of Us 3, mentre è impegnato con l'imminente debutto della seconda stagione della serie HBO, il director e co-presidente di Naughty Dog ha dichiarato che «non scommetterebbe» sulla possibilità di vedere qualcosa di nuovo a tema TLOU. Una frase laconica ma che lascia intendere che per il team la vicenda con protagonisti Joel, Ellie e il Cordyceps è probabilmente conclusa.

Senza fare spoiler, la dichiarazione è interessante anche in virtù dell'epilogo di The Last of Us - Parte II, che sembrava proprio aprire la porta a future ulteriori storyline da sviluppare nel mondo post-apocalittico della saga.

Saga che, ricordiamo, nei mesi scorsi ha visto la cancellazione di un progetto multiplayer a tema, annunciato con grande clamore e poi naufragato insieme agli altri live service di PlayStation.

Nel frattempo, sappiamo che Naughty Dog si sta dedicando a Intergalactic, la sua nuova avventura spaziale retrofuturistica della quale attendiamo di scoprire di più.

La domanda, però, è ovvia e rimane: dopo le release e infinite re-release degli episodi già disponibili, voi avreste voluto vedere un possibile The Last of Us 3? Se davvero TLOU fosse finito qui, ne sareste felici o avreste voluto vedere altri giochi sul franchise?

Fatecelo sapere nel sondaggio!