[SONDAGGIO] Qual è il successo di FromSoftware più amato?

Solo pochi giorni, ormai, separano gli appassionati dal ritorno di Elden Ring, che vedrà con Shadow of the Erdtree il lancio di quella che si promette essere un'espansione titanica, come anticipava il nostro Silvio Mazzitelli dopo averla provata per qualche ora controller alla mano.

FromSoftware, ormai – complice anche la visione decisa di Hidetaka Miyazaki – ha una sua cifra stilistica unica e riconoscibile, capace di trasformare praticamente in oro quello che tocca.

E considerando che il percorso di Demon's Souls era iniziato con perplessità, è sorprendente vedere come oggi i Souls siano diventati una istituzione videoludica, al punto che sono tantissimi gli action RPG che si rifanno alle loro atmosfere e alla loro struttura ludica.

Gli epigoni, a oggi, non sono però riusciti a superare i pluripremiati maestri (anche se abbiamo visto ottimi esempi, come il recente Lies of P), che hanno portato a casa anche i titoli di gioco dell'anno ai The Game Awards sia nel 2019 con Sekiro che nel 2022 con Elden Ring.

Così, tra la trilogia di Dark Souls, che raccoglieva l'eredità di Demon's Souls, il fascino irripetibile di Bloodborne, gli scontri spietati e brutali di Sekiro e l'apertura di Elden Ring, quale sarà il successo di FromSoftware più amato?

In vista di Shadow of the Erdtree, abbiamo deciso di chiederlo direttamente a voi, per scoprire quale sia il più amato tra i titoli maggiormente apprezzati della celebre software house giapponese.

Fatecelo sapere nel sondaggio!