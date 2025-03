La demo più giocata allo Steam Next Fest è anche la più odiata

Da qualche giorno è in corso lo Steam Next Fest, il festival che vi permette di testare centinaia di demo gratis di giochi in arrivo o da poco disponibili, in una vera e propria vetrina digitale che si ripete tre volte all'anno – nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

Va da sé che si tratta di un'occasione preziosa per scoprire le prossime tendenze videoludiche, anche se la coincidenza con il lancio di giochi molto attesi può rendere difficile trovare il tempo per esplorare tutte le proposte – Monster Hunter Wilds, stiamo parlando di te.

Già nei giorni scorsi avevamo parlato di quelle che sono le demo più scaricate, con un curioso paradosso: quella più scaricata è anche quella del gioco più odiato, considerando che si tratta di Mecha Break – investito da una valanga di recensioni negative.

Il paradosso Mecha Break: in cima alle classifiche nonostante le critiche

La classifica ufficiale di Steam, basata sul conteggio giornaliero degli utenti, rivela proprio questa curiosa anomalia. Mecha Break, un ibrido tra Armored Core e un hero shooter, mantiene saldamente la prima posizione da giorni tra le demo più apprezzate, nonostante le recensioni prevalentemente negative.

Vedendo i numeri, infatti, solo il 34% degli utenti ha espresso opinioni positive sul gioco, con numerose lamentele riguardanti il tutorial eccessivamente lungo, elementi live-service invasivi e un modello di monetizzazione giudicato aggressivo.

Viene da domandarsi se non sia proprio questa contraddizione ad aver incuriosito sempre più utenti, che si ritrovano il gioco saldamente in testa tra le demo più scaricate, ma contemporaneamente colpito da oltre 12mila recensioni, perlopiù negative.

Cos'altro stanno giocando gli utenti Steam

La classifica, in questi giorni, continua a mutare: quella di Gothic 1 Remake, che occupava stabilmente la seconda posizione, ad esempio ha perso terreno in favore di Among Us 3D, che prova a portare il tormentone del gioco di Innerlosth in una nuova dimensione, permettendovi effettivamente di muovervi in soggettiva tra alleati e impostori.

Anche RoadCraft, dedicato alla costruzione di strade e alla gestione logistica, se la sta cavando molto bene, risultando particolarmente apprezzato (non con sorpresa, va detto) dai fan di Snowrunner.

Personalmente, tra le demo più interessanti ho trovato quella di Wanderstop – un gioco rilassante dagli autori di The Stanley Parable, ma dal piglio narrativo molto profondo – e quella di Lost in Random: The Eternal Die, che reinventa il gioco EA Originals rendendolo molto più simile ad Hades.