Smettetela di annunciare giochi lontani anni dal lancio, i giocatori concordano

Sembra proprio che giocatori siano stufi che agli sviluppatori annuncino nuovi giochi anni prima della loro uscita effettiva sul mercato.

È sempre un po' irritante quando un nuovo gioco viene annunciato, per poi avere una data di uscita fissata due o tre anni dopo il reveal iniziale.

Advertisement

Di recente la situazione è peggiorata: un esempio lampante è l'attesissimo The Elder Scrolls VI, di cui è stato diffuso un breve teaser nel 2018, ma da allora niente.

Certo, è divertente vedere nuovi giochi che si prospettano all'orizzonte, soprattutto se si tratta di una serie amata da milioni di persone, ma a quanto pare i giocatori sono stufi (via GamingBible).

Una volta che l'hype dell'annuncio si è spento, tutto ciò che rimane è un'attesa eccezionalmente lunga e nulla più. I giocatori, quindi, ora ne hanno abbastanza e chiedono che gli sviluppatori smettano di annunciare i giochi anni prima della loro uscita.

La Call to Action proviene da un thread su Reddit che ha raccolto quasi 2000 upvotes e che recita: «Le aziende produttrici di giochi possono per favore smettere di rilasciare trailer e teaser di gioco che sono lontani diversi anni?»

Anche se le nuove uscite hanno ovviamente bisogno di molto tempo per la pianificazione, lo sviluppo e la correzione dei bug, è vero che i tempi di attesa stanno diventando fin troppo asfissianti (un altro grande esempio è Grand Theft Auto VI).

Diversi commentatori si sono detti d'accordo con il post, molti dei quali non hanno tanto un problema con i tempi di sviluppo dei giochi, quanto piuttosto con il vuoto che si crea tra l'annuncio e l'uscita.

«Non mi dispiace un breve annuncio per far sapere che il gioco è in lavorazione, anche se si tratta di fasi iniziali. O, come ha detto un altro utente, per attirare investitori, sviluppatori, ecc. Tuttavia, in alcuni casi si esagera. L'annuncio di The Elder Scrolls VI è stato fatto più di 5 anni fa... È semplicemente ridicolo», scrive un giocatore.

«Come hanno detto altri, non si tratta solo dell'hype dei giocatori. Il mio problema con l'industria videoludica è che annunciano un gioco e poi passano in completo silenzio radio per anni. In questo lasso di tempo tutti si creano le proprie aspettative e solo a ridosso dell'uscita mostrano effettivamente il gioco, il che porta a molte delusioni», scrive un altro utente.

E ancora: «Beyond Good and Evil 2 è arrivato a 15 anni dal suo trailer iniziale e non c'è alcun segno che il gioco sia in arrivo, neppure a breve. Chi è nato quando è stato mostrato quel trailer sarà probabilmente adulto prima che il gioco venga realizzato (se verrà realizzato)».

Per quanto frustrante, si tratta di una tendenza che difficilmente cambierà nell'industria dei videogiochi. O forse no.

Restando in tema, dopo anni dal suo annuncio, a quanto pare il reboot di Perfect Dark sarebbe ancora in fase di pre-produzione, ad anni dal suo annuncio.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.