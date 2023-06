Perfect Dark, il reboot praticamente non esiste, per un report

Il reboot di Perfect Dark è uno di quei progetti che rimangono fermi per molti anni e, stando ad un report recente, è ancora in fase di pre-produzione a moltissimi anni dalla sua uscita eventuale.

Questo fu uno degli annunci che avrebbero portato ad un titoli in grado di impreziosire Xbox Game Pass, l'abbonamento in cui potete entrare anche tramite Amazon, ma non si è saputo più nulla.

Dal 2020, quando Perfect Dark fu annunciato per la prima volta, nessuna notizia è emersa dal team di sviluppo che, nel frattempo, si è anche avvicendato.

Sono arrivate solo una serie di rassicurazioni negli anni, senza però nessun altro dettaglio come screenshot, filmati o informazioni di altro tipo a corredo.

In queste ore è però emerso un report molto dettagliato di IGN US, che fa luce su molti dettagli dello sviluppo di Perfect Dark.

Parlando con 13 fonti che hanno familiarità con lo sviluppo del progetto, Rebekah Valentine di IGN US ha ripercorso lo sviluppo del gioco nel corso degli anni, compresi i periodi in cui Certain Affinity e Crystal Dynamics si avvicendarono come studi di supporto.

Nel 2022 il progetto è stato completamente riavviato per poter utilizzare Unreal Engine 5. Questo doveva servire a Xbox per ottenere un titolo in grado di rivaleggiare con l'offerta di grandi franchise di PlayStation.

Tuttavia, secondo il racconto emerso dal report, il reboot di Perfect Dark sostanzialmente non esiste perché è ancora in pre-produzione dopo 3 anni dall'annuncio.

«Incolpo The Initiative», ha detto un ex dipendente di Initiative, che approfondisce: «Non biasimo i nostri partner di sviluppo. Abbiamo scelto di non ritenere nessuno responsabile della visione e abbiamo semplicemente lasciato che le persone continuassero a provare le cose.»

Negli anni in cui il titolo è stato in "sviluppo", infatti, ci sono stati molti cambi di fronte, anche per via della situazione generale di Embracer Group, la holding che detiene le realtà coinvolte.

Gli sviluppatori di The Initiative, Crystal Dynamics e Certain Affinity hanno rivelato a IGN US che Microsoft è sempre stata molto distaccata dal progetto, in un modo che ricorda ciò che è successo Redfall.

Anche se Matt Booty di Microsoft smentisce la situazione emersa dal report, dichiarando: «La quantità di tempo che ho passato al telefono con il capo dello studio di The Initiative, Darrell Gallagher, e tutti in quello studio sono una specie di opposto dell'essere distaccati, e la quantità di tempo che siamo stati con loro.»

In tutto questo, Perfect Dark ha ancora molti anni di sviluppo di fronte a sé, viste le condizioni in cui è il progetto.



Aspettando altre dichiarazioni ufficiali e, potenzialmente, delle novità, intanto Xbox si sta dedicando chiaramente al lancio di Starfield, che è pronto per arrivare.