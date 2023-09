Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 65" a un prezzo imperdibile! 36% di sconto!

Se state cercando una smart TV che vi offra un'esperienza visiva eccezionale e un suono coinvolgente, la Samsung QE65QN900A è l'opzione ideale per soddisfare le vostre esigenze. E l'offerta è ancora più allettante dato che è ora disponibile su Amazon a un prezzo ineguagliabile!

Approfittate subito della straordinaria offerta e portatevi a casa la smart TV Samsung QE65QN900A a soli 1.599€, invece del suo prezzo più recente di 2.499,99€. Con un notevole sconto del 36%, questa è una opportunità imperdibile per aggiudicarvi una smart TV all'avanguardia a un prezzo fortemente ridotto.

Se siete alla ricerca di un'esperienza televisiva che trascenda gli standard tradizionali, la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE65QN900A è il prodotto che fa per voi. Con uno schermo mastodontico di 65 pollici e una risoluzione incredibile di 8K, questo gioiello tecnologico è progettato per catapultarvi nel futuro dell'intrattenimento domestico. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Neo QLED, che combina i vantaggi dei Mini LED con i punti quantici, otterrete neri intensi simili a quelli dei televisori OLED e una luminosità di picco che vi lascerà a bocca aperta.

Ma la smart TV Samsung QE65QN900A non brilla solo in termini di immagini: il suo comparto audio è altrettanto impressionante. Gli altoparlanti multidirezionali e il supporto Dolby Atmos assicurano un'esperienza audio completamente immersiva, coinvolgente e di alta fedeltà. Per i veri appassionati di gaming, questa smart TV è una scelta ineguagliabile. Il suo design ottimizzato assicura un tempo di risposta ultra veloce e una latenza quasi inesistente, garantendo gameplay fluidi e immersivi. E la ciliegina sulla torta? La modalità gioco automatica, che adatta in tempo reale le impostazioni video per offrire la migliore esperienza di gioco possibile, a prescindere dal titolo che state giocando. Se volete un televisore che sia all'altezza delle vostre aspettative in ogni ambito, dall'home cinema al gaming, Samsung QE65QN900A è la scelta che vi soddisferà su tutta la linea.

Leggi anche TV gaming | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori monitor gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.