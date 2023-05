Smart TV Samsung 65" 8K con oltre 1400€ di sconto!

Anche oggi, giovedì 4 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa alla smart TV Samsung Neo QLED 8K QE65QN900A, che solitamente viene proposto a 3.828,99€, ma attualmente potete portarvela a casa a soli 2.399€, con uno sconto del 37%, pari a un risparmio reale di 1.429,99€. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Samsung Neo QLED 8K QE65QN900A è dotata di un generoso pannello da 75 pollici a risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel), ideale per trasformare il soggiorno in un vero cinema casalingo.

La tecnologia Neo QLED utilizza Quantum Mini LED per offrire una gamma cromatica più ampia e un contrasto superiore, con neri profondi e bianchi luminosi. Il processore Neo Quantum migliora le prestazioni della smart TV Samsung Neo QLED 8K QE65QN900A, garantendo un'ottima qualità dell'immagine, upscaling AI 8K e riduzione avanzata del rumore.

La piattaforma Tizen permette di accedere a numerose app e servizi di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, oltre a funzioni come controllo vocale, ricerca intelligente e connessione a dispositivi compatibili. La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE65QN900A supporta anche l'HDR10+, per colori vivaci e un elevato contrasto. Infine, il design sottile ed elegante, con un supporto centrale, permette un facile inserimento della TV in qualsiasi ambiente.

Leggi anche TV gaming | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori monitor gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.