Smart TV Samsung 65" 4K con uno sconto del 40%!

Un'offerta imperdibile è attualmente presente sul famoso portale e-commerce eBay: la smart TV Samsung UE65AU7090 è disponibile a un prezzo molto vantaggioso! Se state pensando di acquistare questa ottima smart TV, vi suggeriamo di farlo in fretta: il prezzo di listino è di 949€, ma oggi potete aggiudicarvela a soli 569€, risparmiando 380€ sull'usuale prezzo di listino! Tuttavia, le unità disponibili sono limitate e potrebbero esaurirsi in breve tempo, quindi non indugiate!

La smart TV Samsung UE65AU7090 combina un design elegante con tecnologia avanzata per offrirvi un'esperienza di visione eccezionale. Questo modello si distingue per il suo ampio schermo da 65 pollici, che offre una visione nitida e immersiva, grazie alla risoluzione 4K Ultra HD, che riproduce immagini con una straordinaria chiarezza.

Dotata di tecnologia HDR, la smart TV Samsung UE65AU7090 migliora i dettagli delle immagini, aumentando la gamma di colori e le tonalità per immagini più vibranti e realistiche. Inoltre, il potente processore Crystal 4K rende l'elaborazione delle immagini più fluida e dettagliata, fornendo una qualità dell'immagine eccezionale indipendentemente dalla fonte.

La smart TV Samsung UE65AU7090 è equipaggiata con il sistema operativo Tizen, che consente di accedere a un'ampia gamma di applicazioni e servizi online, inclusi i popolari Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Grazie all'interfaccia utente intuitiva e facile da usare, navigare tra le diverse app e servizi è semplice e veloce.

