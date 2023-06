Smart TV Samsung 43" 4K QLED a meno di 450€! 40% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 28 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung QE43Q60B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 449€, rispetto agli usuali 749,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 300€ e uno sconto del 40,13%.

La smart TV Samsung QE43Q60B sfoggia un magnifico pannello QLED 4K da 43", capace di riprodurre immagini di straordinaria qualità e realismo. Questo risultato è ottenuto grazie alla tecnologia Quantum Matrix e alla capacità di rappresentare il 100% del volume colore, offrendo dettagli di nitidezza incredibile e una messa a fuoco eccezionale. Questa smart TV è inoltre arricchita dalla tecnologia audio Dolby Atmos, garantendo un'esperienza sonora avvolgente e di ultima generazione.

La smart TV Samsung QE43Q60B si distingue anche per il suo design elegante e contemporaneo. Il suo schermo piatto si integra perfettamente in ogni contesto domestico e l'opzione di montaggio a parete tramite la staffa "No gap wall-mount" consente un posizionamento discreto e minimalista, per un look ancora più raffinato.

Oltre alla smart TV Samsung QE43Q60B menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

