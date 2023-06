Smart TV LG OLED 4K da 55" oggi a meno di 1000€! -33%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 13 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG OLED55A16LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999,99€, rispetto agli usuali 1.499,99€ di listino, per un risparmio reale di 500€ e uno sconto del 33,33%.

La smart TV LG OLED55A16LA si distingue per il suo schermo OLED piatto da 55" con una risoluzione Ultra HD 4K di 3840 x 2160 pixel e per il supporto a tecnologie come High Dynamic Range (HDR), Controllo Adattivo del Suono (ASC) ed Enhanced Audio Return Channel (eARC). Inoltre, il processoree α7 Gen 4 è in grado di migliorare la qualità dell'immagine e la fluidità delle animazioni, caratteristiche molto importanti per il gaming.

La smart TV LG OLED 55A16LA offre accesso a vari contenuti grazie al sistema operativo webOS di LG, che permette di navigare e scoprire contenuti con schede codificate a colori. Si possono facilmente cercare nuovi contenuti tramite l'assistente vocale Google Assistant integrato.

