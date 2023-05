Smart TV LG NanoCell 55% a meno di 500€! Risparmi 400€!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la smart TV LG NanoCell 4K 55NANO766QA a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, la smart TV LG NanoCell 4K 55NANO766QA viene venduta a 899,99€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 499,99€, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 400€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un recentissimo titolo a prezzo scontato!

Con un ampio schermo da 55 pollici e una risoluzione 4K Ultra HD, la smart TV LG NanoCell 4K 55NANO766QA offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione ottimale dei vostri contenuti preferiti.

Grazie alla tecnologia NanoCell, i colori sono vividi e realistici, con una gamma cromatica più ampia e una migliore precisione rispetto ai televisori tradizionali. Il contrasto e la luminosità sono ottimizzati per offrire neri profondi e bianchi brillanti, assicurando immagini sempre spettacolari.

La smart TV LG NanoCell 4K 55NANO766QA è dotata del sistema operativo webOS, che consente un accesso rapido e intuitivo alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molti altri. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, è possibile collegare facilmente dispositivi esterni come smartphone, tablet o soundbar per ampliare le funzionalità della TV.

