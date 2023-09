Smart TV LG 4K OLED 65" torna al prezzo più basso di sempre su Amazon!

State cercando una nuova smart TV in grado di fornirvi un'esperienza cinematografica e videoludica di altissimo livello a un prezzo abbordabile? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, la smart TV LG OLED65C24LA, uno dei gioielli della tecnologia televisiva attuale, è attualmente disponibile su Amazon a soli 1.499€! Sì, avete letto bene. Rispetto al suo prezzo mediano di 1.799€, stiamo parlando di uno sconto del 17%.

La smart TV LG OLED65C24LA è perfetta per chi è alla ricerca di una qualità d'immagine senza compromessi. Dotata di un grande schermo OLED da 65 pollici e alimentata dal sofisticato processore α9 Gen 5, questa TV rappresenta il massimo in termini di nitidezza e dettaglio visivo. Inoltre, la presenza di funzioni come il Brightness Booster e Dolby Vision rende l'esperienza visiva ancora più avvincente.

Ma a chi è veramente consigliato questo gioiello della tecnologia? Innanzitutto, se siete appassionati di home cinema, questa TV è fatta su misura per voi. Con Dolby Vision e Atmos, vi sentirete come se foste in una sala cinematografica, direttamente nel comfort della tua casa. In secondo luogo, per i gamer, questa TV è un sogno che diventa realtà. È in grado di gestire senza problemi i giochi più complessi su PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie alle sue 4 porte HDMI 2.1 e alla funzione VRR (Variable Refresh Rate). Infine, se siete dei tecnofili alla ricerca delle ultime innovazioni, come l'intelligenza artificiale e le integrazioni smart, questa TV è la scelta giusta.

Se c'è un momento giusto per acquistarla, è proprio ora. Per chi è alla ricerca di alta qualità a un prezzo scontato, ora è l'occasione perfetta, visto che attualmente è possibile averla al prezzo più basso di sempre, lo stesso del Prime Day!

