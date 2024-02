Skyrim, il "remake" dei fan ci dà un assaggio di futuro

Skyrim è un gioco immortale, tanto che qualcuno ha deciso di ricreare la città di Markarth in Unreal Engine 5, facendoci sognare su ciò che la serie proporrà in futuro.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è da tempo al centro di splendidi lavori dei fan.

Advertisement

Basti pensare che alcuni mesi fa anche la Whiterun di The Elder Scrolls V: Skyrim è stata resa mozzafiato nella nuova creazione realizzata con il potente Unreal Engine 5.

Ora, come riportato anche da DSOGaming, infatti, il bravo Leo Torres ha pubblicato un video in cui ha ricreato la città di Markarth di The Elder Scrolls V: Skyrim con l'Unreal Engine 5.

L'artista ha ridisegnato l'area per renderla più realistica e in linea con la storia del gioco.

Questo "remake" fa parte di un progetto in corso per visualizzare una scala più realistica e fedele alla tradizione delle città di Tamriel.

Per essere più precisi, Markarth ha ora un dettaglio sedici volte superiore a quello che aveva in Skyrim. E, come potete vedere dal video poco sopra, l'aspetto è stupefacente.

Questo video è stato renderizzato con Unreal Engine 5.3.2 su una NVIDIA GeForce RTX 3090. Leo Torres ha utilizzato un mix di modelli di terze parti e risorse personalizzate modellate in Blender.

Inoltre, ha utilizzato Nanite per tutti i modelli e il fogliame. Inoltre, ha utilizzato Hardware Lumen per l'illuminazione globale e i riflessi.

Il risultato finale è davvero impressionante e il video vi darà un'idea di come potrebbe essere un remake moderno di Skyrim in Unreal Engine 5. E The Elder Scrolls 6 sarà in grado di avvicinarsi a queste immagini? Solo il tempo potrà dirlo.

Anche questo fan remake dimostra in ogni caso quanto Skyrim sia ancora molto giocato a circa dodici anni dalla sua uscita.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda mai uscito.