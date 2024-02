Skyrim 2.0 è un ambizioso progetto dei fan, ed è gratuito

Skyrim è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, tanto che ora qualcuno ha deciso di realizzare una sorta di "sequel".

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è un classico preso di mira dagli appassionati ormai da anni.

Basti pensare che di recente il bravo Leo Torres ha pubblicato un video in cui ha ricreato la città di Markarth di The Elder Scrolls V: Skyrim con l'Unreal Engine 5.

Ora, come riportato anche da GamingBible, "Skyrim 2.0" è un'opera di ottimizzazione progettata per far sì che l'utilizzo della collezione di mod di oltre 2000 modder avvenga senza problemi.

Come ammette lo stesso autore, è difficile catturare quanto sia incredibile questa espansione, ed è per questo che le immagini disponibili sulla pagina di NexusMods non lasciando intendere la portata del tutto.

Tuttavia, è abbastanza chiaro quanto lavoro sia stato fatto per questa espansione.

A causa delle dimensioni di "Skyrim 2.0", vi consigliamo di leggere tutte le istruzioni e i dettagli riportati nella pagina della mod, per evitare errori.

Potete in ogni caso scaricare il tutto, ovviamente in forma gratuita, da questo indirizzo.

Consideratelo un modo divertente per rimanere nel mondo di Skyrim ancora un po', mentre continuiamo ad aspettare che The Elder Scrolls 6 venga finalmente rilasciato.

Anche questo "Skyrim 2.0" dimostra in ogni caso quanto il gioco originale sia ancora molto giocato a circa dodici anni dalla sua uscita, che poco non è.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda mai uscito.

