Skyrim a 3,99 euro è intrigante, ma avete poco tempo

Nonostante siano passati ben tredici anni dal suo lancio, The Elder Scrolls V: Skyrim continua a vivere una seconda giovinezza grazie a una promozione che ha ridotto il prezzo della Special Edition, rendendola uno dei giochi più giocati su Steam ancora una volta.

L’offerta ha abbattuto il costo del gioco a soli 3,99 euro, e potete scaricarlo cliccando qui.

Al momento in cui scrivo, mancano ancora poche ore per approfittare di questa promozione: scade tra meno di tre ore (come riportato anche da Polygon).

Così, una nuova ondata di giocatori sta scoprendo per la prima volta il classico RPG fantasy di Bethesda (che trovate anche fisico su Amazon), mentre molti veterani di Skyrim si concedono una dose di nostalgia.

Domenica, il gioco ha raggiunto il picco di 67.622 giocatori simultanei su Steam, facendolo entrare al 28° posto nella classifica dei giochi più giocati nelle ultime 24 ore, subito dietro Helldivers 2, DayZ e Dynasty Warriors: Origins, e appena davanti a titoli consolidati come Warframe ed Euro Truck Simulator 2.

Questo numero di giocatori è quasi pari al record assoluto di 69.906 giocatori simultanei registrato nel 2016, al lancio della Special Edition.

Tuttavia, è ancora lontano dal picco di 287.411 giocatori che la versione originale raggiunse nel novembre 2011.

Va detto che non si tratta di una rinascita improvvisa. La Special Edition non ha mai registrato un picco mensile inferiore a 25.000 giocatori su Steam dal 2020, e i numeri tendono ad aumentare.

Del resto, Skyrim è e resterà sempre uno dei grandi classici senza tempo nel mondo dei videogiochi. Parte di questo successo continuo potrebbe essere legato all'attesa infinita per The Elder Scrolls VI, annunciato da Bethesda oltre sei anni fa e che sembra ancora lontano.

Questo, senza contare che diverse voci suggeriscono che un remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion potrebbe essere in arrivo, forse già quest’anno, il che non sarebbe male.