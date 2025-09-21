In un anno in cui Hollow Knight: Silksong ha diviso il pubblico per la sua difficoltà, la community non è rimasta con le mani in mano.

Il modder “XvX” ha appena rilasciato una mod gratuita che introduce il multiplayer con supporto PvP, permettendo ai giocatori di sfidarsi direttamente online. Una novità che trasforma completamente l’esperienza del gioco, finora rigidamente single player, e che sta già facendo discutere.

Silksong, seguito dell’acclamato Hollow Knight, ci porta in un regno nuovo, ricco di segreti, poteri da sbloccare e boss da abbattere. Ma se Team Cherry ha sempre immaginato l’avventura come un viaggio solitario, la community ha deciso di ribaltare il tavolo.

La mod - totalmente gratis e scaricabile da questo indirizzo - consente a decine di giocatori di incontrarsi nello stesso mondo di gioco e, almeno per ora, di colpirsi a vicenda. Niente co-op, niente boss condivisi (l’unico attaccabile è Fourth Chorus): solo scontri tra utenti, una sorta di arena improvvisata nel mondo di Silksong.

Il modder ha persino pubblicato un video di quaranta minuti che mostra ben trenta giocatori online contemporaneamente. Il risultato è caotico, affascinante, a tratti esilarante: una dimostrazione di quanto la creatività dei fan possa spingersi oltre i limiti imposti dagli sviluppatori.

Certo, si tratta ancora di un progetto in sviluppo, con feature limitate e inevitabili bug, ma l’idea è già fortissima.

Questa mod è la prova di quanto il pubblico senta il bisogno di socialità anche in giochi concepiti come esperienze intime e solitarie. E chissà che Team Cherry, vedendo il successo di questa iniziativa, non decida di inserire in futuro una modalità ufficiale, o quantomeno di supportare questo tipo di esperimenti.

Fino ad allora, chiunque abbia voglia di un Silksong più caotico e competitivo dovrebbe assolutamente provarla.

