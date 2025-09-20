Bastano venti secondi per mandare in tilt l’internet, specialmente se sei Rockstar Games e hai decine di migliaia di fan che aspettano con il fiato sospeso ogni notizia su GTA 6.

È quello che è successo il 19 settembre, alle 15:20 in punto (ora della East Coast), quando uno dei community manager di Rockstar ha inviato un singolo messaggio sul canale Discord ufficiale dedicato a GTA Online.

Il contenuto? Una banalissima comunicazione riguardo un bug su una sfida settimanale che avrebbe dovuto sbloccare un capo d’abbigliamento in-game, ma che non funzionava correttamente.

Nulla di epocale, insomma. Peccato che a seguire ci sia stato un “@here” che ha fatto vibrare le notifiche di oltre 65.000 membri del server, generando il caos più totale.

Per chi non frequenta Discord: l’@here è un richiamo universale, una sirena che raggiunge tutti gli iscritti, a meno che non abbiano silenziato le notifiche. E nel server ufficiale di Rockstar quasi nessuno lo fa, perché la speranza di vedere un nuovo trailer di GTA 6 è sempre dietro l’angolo.

Così, nel giro di pochi istanti, la community si è trasformata in un fiume di messaggi, tra speranza e frustrazione.

“WTF?!”, “No GTA 6??”, “Shut up!”, “HOLY S**T WHY”, queste alcune delle centinaia di risposte che hanno invaso il canale nei minuti successivi. Il tutto per scoprire, con non poca delusione, che non si trattava né di un nuovo trailer né di un annuncio sullo sviluppo, ma solo di un aggiornamento tecnico.

Risultato? Migliaia di fan rimasti con l’hype alle stelle e nessuna novità da masticare. Rockstar, dal canto suo, non ha ancora commentato il perché di quella scelta di tagging di massa, ma il danno (o l’effetto comico, a seconda di come lo si voglia vedere) ormai è fatto.

Per il momento GTA 6 resta confermato per maggio 2026, e i fan dovranno attendere la prossima mossa di Rockstar sperando che non sia un altro falso allarme.