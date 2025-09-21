Konami sembra intenzionata a non fermarsi con Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Dopo il lancio del remake del terzo capitolo della saga, la storica casa giapponese ha aperto un sondaggio ufficiale durante il Tokyo Game Show 2025 per capire quale titolo della serie i fan vorrebbero vedere rinascere con una nuova veste grafica.

La notizia arriva direttamente dai social, dove è stato condiviso il METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE at TGS2025, un questionario che chiede agli utenti di esprimere la propria opinione non solo sul futuro della saga, ma anche su come Konami dovrebbe comunicare novità e aggiornamenti alla community.

La domanda che ha fatto discutere è chiara: “Seleziona tutti i titoli della serie Metal Gear che vorresti vedere come remake.” Le opzioni incluse vanno dai primi storici Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake fino ai capitoli più moderni come Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid V (sia Ground Zeroes che The Phantom Pain). È presente anche la possibilità di scrivere a mano un titolo diverso, per chi sogna il ritorno di uno spin-off o di un progetto cancellato.

Curiosamente, dalla lista mancano Metal Gear Rising: Revengeance e Metal Gear Survive. Il primo è diventato un cult negli anni grazie al suo gameplay frenetico e alle boss fight memorabili, mentre il secondo è ricordato come il punto più basso della saga, essendo l’unico capitolo sviluppato senza la supervisione di Hideo Kojima.

Particolarmente interessante è la presenza di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che per molti fan rimane un gioco incompleto. La possibilità di un remake o una riedizione “completa” potrebbe essere l’occasione per Konami di chiudere i buchi narrativi lasciati aperti nel 2015 e offrire finalmente un capitolo definitivo di quella che doveva essere l’ultima missione di Big Boss.

Se Konami darà davvero ascolto ai fan, e a voi, il prossimo remake potrebbe cambiare il futuro dell’intero franchise.