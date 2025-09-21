In rete circola da ieri un presunto “documento confidenziale” di Resident Evil Requiem che mostrerebbe il primo sguardo a un Leon Kennedy più anziano, con tanto di benda sull’occhio e un nemico inedito: un Licker a due teste. La notizia ha scatenato i fan, ma è già arrivata la smentita di uno dei leaker più affidabili della scena.

Dusk Golem è intervenuto sui social per stroncare la fuga di notizie: «Non amo dover smentire ogni leak, ma questo è palesemente falso.»

«L’immagine di Leon con la benda e il Licker a due teste non è autentica». Una dichiarazione che smonta l’hype generato nelle ultime ore e che conferma quanto sia facile, oggi, far circolare fake news su un brand così atteso.

Va anche detto che Capcom non ha mai confermato la presenza di Leon in Requiem, sebbene i rumor siano insistenti.

Dusk Golem ha comunque lasciato intendere che il personaggio tornerà “più vissuto” e con un look rinnovato, descritto come una giacca nera più dark rispetto al passato. Dettagli che hanno riacceso la curiosità dei fan, desiderosi di scoprire come sarà il Leon cinquantenne in questa nuova avventura.

La buona notizia è che potremmo sapere tutto molto presto: secondo diverse fonti, PlayStation sarebbe pronta a un nuovo State of Play nei prossimi giorni, e Capcom potrebbe cogliere l’occasione per mostrare finalmente un trailer con Leon come co-protagonista. Dusk Golem sostiene che “dietro le quinte è tutto molto rumoroso”, segno che l’annuncio sarebbe imminente.

Insomma, il leak era falso ma l’attesa è più viva che mai. Forse tra pochi giorni potremo vedere il vero Leon di Resident Evil Requiem e mettere fine a questa ridda di speculazioni.