Siamo a metà settembre e l’autunno è alle porte, il che significa solo una cosa: ottobre sarà un mese caldissimo per gli abbonati Xbox Game Pass. XboxEra ha confermato ben sei titoli in arrivo il prossimo mese, e a questi possiamo aggiungerne altri due che renderanno le prossime settimane ancora più interessanti.

Si parte il 7 ottobre con Little Rocket Lab e SOPA – Tale of the Stolen Potato, un’avventura narrativa che sarà disponibile direttamente al lancio su Game Pass. Due uscite che faranno da antipasto a una line-up davvero ricca di generi e proposte.

Il 15 ottobre arriva Ball x Pit, un mix tra brick breaking e survival roguelite, dove l’obiettivo è letteralmente trovare “le palle” per scendere sempre più in profondità in un pozzo di mostri. Un titolo che promette partite rapide, frenetiche e molto rigiocabili.

Il 17 ottobre tocca a Keeper, la nuova avventura di Double Fine. Stavolta ci metteremo nei panni di un guardiano di un faro, accompagnati da Twig, in un viaggio surreale che punta tutto sull’atmosfera e sulla narrazione.

Il 21 ottobre segna il ritorno di un classico: Ninja Gaiden 4. Il nuovo capitolo introdurrà meccaniche inedite e un sistema di combattimento rivisto per rendere la sfida ancora più appagante.

Il 23 ottobre sarà un giorno molto atteso per i fan del genere action: arrivano Bounty Star, un curioso mix di mech combat e farming post-apocalittico, e Moonlighter 2: The Endless Vault, seguito del roguelite che nel 2018 ha conquistato gli amanti del loot.

Chiude il mese con il botto The Outer Worlds 2, in uscita il 29 ottobre. Obsidian promette un’esperienza più rifinita e profonda rispetto al primo capitolo, con un comparto tecnico potenziato e nuove opzioni di esplorazione.

Con otto titoli di questo livello, ottobre 2025 potrebbe essere uno dei mesi più interessanti dell’anno per gli abbonati Game Pass.