Il 2025 è stato un anno ricco di grandi uscite, ma se c’è una console che ha letteralmente dominato la scena, è senza dubbio Nintendo Switch 2. Una nuova analisi dei dati di gioco rivela che la piattaforma di Nintendo ha registrato la miglior ricezione per i titoli pubblicati quest’anno, battendo nettamente Xbox e PlayStation.

Lo studio, condotto dal marketplace Chicks Gold, ha analizzato 100 giochi usciti nel 2025, considerando metriche come numero di giocatori attivi, backlog, percentuale di completamento, replays e rating medio. I risultati sono stati poi aggregati per piattaforma e trasformati in un punteggio complessivo su 100.

Il verdetto è stato schiacciante: Switch 2 ha ottenuto un perfetto 100/100, con una media di 127 giocatori attivi per titolo, 328 backlog e il tasso di abbandono più basso di tutti (solo 1,9%). Il punteggio di gradimento medio è dell’82%, ben sopra la media generale del 78%. Tra i titoli simbolo di questo successo ci sono Hollow Knight: Silksong, Hades II e Donkey Kong Bananza.

Prodotto in caricamento

In seconda posizione troviamo Xbox Series X|S, ma il distacco è abissale: appena 39/100. Il tasso di abbandono qui schizza al 4,2%, il più alto dello studio, segno che non tutti i giocatori trovano soddisfacente l’offerta del catalogo. Chiude il podio la PlayStation 5 con 36/100, mentre il vecchio modello di Switch e la PS4 restano in territorio di medio-bassa performance.

Maglia nera per Xbox One, ferma a 14/100. I giochi su questa piattaforma hanno il tasso di rigiocabilità più basso (1,6) e un interesse in calo costante, nonostante ospitino titoli di grande livello come Hollow Knight: Silksong ed Elden Ring: Nightreign.

Il gioco con il miglior punteggio complessivo? Clair Obscur: Expedition 33, che ha superato ogni altra release con un incredibile 97/100, confermando il 2025 come un anno d’oro per i fan del gaming narrativo e sperimentale.