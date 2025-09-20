Se siete in cerca di un’esperienza breve ma intensa, segnatevi questa data: 24 settembre. Fino a quel giorno, su Steam è possibile riscattare gratuitamente Away, una breve avventura psicologica che, una volta aggiunta alla libreria, resterà vostra per sempre.

Away (lo trovate qui) è un titolo sviluppato da NipoBox e racconta gli ultimi istanti di vita del suo protagonista. È un’esperienza pensata per essere completata in meno di cinque minuti: più che un videogioco tradizionale, si tratta di un racconto interattivo in cui il giocatore clicca per avanzare nel monologo del personaggio in punto di morte.

Questa brevità ha diviso il pubblico. Su Steam il gioco ha ricevuto recensioni miste: alcuni utenti lo considerano troppo scarno per essere definito un gioco, altri lo hanno trovato sorprendentemente efficace nel trasmettere un senso di malinconia e riflessione. Molti concordano sul fatto che, gratis, valga la pena provarlo almeno una volta.

Chi lo ha apprezzato sottolinea come la sua struttura minimale funzioni bene per quello che vuole raccontare, quasi fosse un prologo per un viaggio nell’aldilà. Non a caso, Away è stato il primo lavoro di NipoBox, che da allora ha pubblicato altri titoli, tra cui Knight’s Night, un platform retrò in bianco e nero che sta ricevendo feedback positivi.

Se però Away non vi ispira, su Steam c’è un’altra alternativa: Puzzle Chambers, che rimarrà gratis fino al 19 settembre e offre maggiore rigiocabilità. Inoltre, in autunno potrebbero arrivare altri giochi gratuiti, tra cui Cybarian: The Time-Traveling Warrior e The Deed, un’avventura investigativa.

Insomma, anche se Away dura meno di una canzone, per il prezzo di zero euro è difficile lamentarsi. E chissà, magari in quei cinque minuti riuscirà a lasciarvi qualcosa di più di tanti giochi che durano ore. Ma non solo: sempre su Steam c'è anche un altro gioco gratis che vi farà piangere parecchio.