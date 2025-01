Silksong, forse c'è una data da segnare sul calendario

Team Cherry, sviluppatore di Hollow Knight, è stato particolarmente silenzioso in questi mesi riguardo al tanto atteso Hollow Knight: Silksong, ma ora sembra che lo studio stia preparando un reveal in grande stile, forse con un complicato gioco di indizi.

Come riportato da The Gamer, William Pellen, co-creatore del gioco originale (che trovate su Amazon), ha recentemente modificato il suo profilo su X.

Questi cambiamenti potrebbero essere il primo indizio di ciò che l'azienda ha in serbo per il futuro, visto che il gioco ha saltato tutti gli eventi più o meno recenti.

Pellen ha cambiato il suo nome su X in "little bomey", ha aggiornato il suo handle in @everydruidwaswr e ha cambiato la foto del profilo con l'immagine di una torta al cioccolato.

Accompagnato da un post che dice "qualcosa di grande sta arrivando", Pellen ha anche suggerito ai fan di "tenere gli occhi chiusi domani", scatenando immediatamente la curiosità e l’entusiasmo dei fan di Hollow Knight, che non hanno perso tempo nel cercare possibili indizi nascosti dietro a questi cambiamenti.

Un fan, infatti, ha eseguito una ricerca inversa dell'immagine della torta al cioccolato, scoprendo che il 2 aprile 2024 era stata pubblicata una ricetta per una torta al cioccolato.

Sebbene potrebbe trattarsi di una coincidenza, la data è esattamente un anno prima di un evento molto atteso, ossia quello dedicato a Nintendo Switch 2.

Altri utenti di Reddit, su un subreddit dedicato a Silksong, hanno inoltre collegato il nome "little bomey" al "Little Boomey Cabernet Sauvignon", un vino prodotto nella regione di Adelaide Hills, in Australia meridionale, la stessa città in cui ha sede Team Cherry.

Questo dettaglio "geografico" potrebbe essere un altro indizio su ciò che ci attende.

Nonostante questi indizi sembrino criptici, è possibile che si tratti di un ARG (Alternate Reality Game), un gioco di realtà alternativa che invita i fan a scoprire più informazioni su Silksong attraverso indizi nel mondo reale.

Tuttavia, c’è anche la possibilità che si tratti solo di una “caccia al tesoro” creata dai fan, desiderosa di ottenere notizie su un gioco che tarda ad arrivare.

L'hype intorno a Hollow Knight: Silksong non è difficile da capire, dato il successo travolgente del primo Hollow Knight, che ha conquistato milioni di giocatori.

Il viaggio verso il sequel continua, e con esso la speranza di scoprire uno dei giochi più attesi - e rinviati - degli ultimi anni.