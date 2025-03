Silent Hill f, ecco la vera città che ha ispirato il gioco

Il nuovo Silent Hill f ha finalmente mostrato il suo primo trailer dopo oltre due anni di silenzio, e le aspettative sono alle stelle.

Il gioco, ambientato per la prima volta in Giappone (a differenza degli altri capitoli, che trovate su Amazon), si svolge nella cittadina fittizia di Ebisugaoka, ispirata alla reale Kanayama, situata nella Prefettura di Gifu.

L’atmosfera macabra e disturbante del titolo non sembra limitarsi al solo mondo digitale. Alcuni fan giapponesi hanno condiviso online immagini della vera Kanayama, mostrando come i suoi vicoli tortuosi e le strutture antiche abbiano già un’aura inquietante di per sé.

Un utente ha commentato su X: «Quando ho visto lo schermo di gioco, il mio solito e noioso percorso a piedi si era trasformato in un paesaggio bizzarro e inquietante.»

L’autore della sceneggiatura del gioco, Ryukishi07, ha spiegato di aver scelto Kanayama come ambientazione proprio per la sua storia e l’architettura peculiare, fatta di strade labirintiche e edifici che sembrano essersi adattati nel tempo alle vite dei residenti.

Anche il team di sviluppo ha visitato il luogo per raccogliere ispirazione e registrare suoni ambientali autentici.

Silent Hill f si preannuncia come uno dei capitoli più spaventosi della saga, con contenuti cruenti che gli hanno già valso una classificazione 18+ in Giappone.

Tra mutilazioni, corpi dilaniati e immagini forti, il gioco non risparmierà il giocatore da un’esperienza horror estrema, nonché abbastanza diversa rispetto ai cliché della saga.

Ma per chi non riesce ad aspettare l’uscita ufficiale, potrebbe valere la pena fare un salto a Kanayama: una città reale che, anche senza nebbia e mostri, sa regalare scorci degni di Silent Hill.

Restando in tema, vi ricordo anche che se vi state chiedendo se Silent Hill f uscirà anche in versione fisica oltre che digitale, a quanto pare ho delle gran belle notizie per voi.