Silent Hill f uscirà anche in versione fisica?

Silent Hill f, il nuovo capitolo della storica saga horror, uscirà anche in versione fisica, oltre che in digitale.

Konami ha confermato che il titolo sarà disponibile in copia retail per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e i preordini sono già aperti. Tuttavia, non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

L’annuncio rappresenta una sorpresa gradita per molti giocatori, considerando che sempre più titoli vengono lanciati esclusivamente in formato digitale.

Negli ultimi anni, infatti, il mercato dei giochi in copia fisica ha subito una flessione significativa, con la crescita dello streaming, delle piattaforme digitali e dei servizi in abbonamento. Tuttavia, il settore del retail gaming sembra tutt’altro che destinato a scomparire.

L'importanza delle copie fisiche è ancora forte per diverse ragioni. Collezionismo, rivendibilità e conservazione del gioco nel tempo sono solo alcuni dei motivi per cui molti giocatori continuano a preferire le edizioni fisiche.

Inoltre, possedere un disco o una cartuccia consente di evitare la dipendenza dai server online o da eventuali rimozioni del gioco dagli store digitali, un problema sempre più frequente nell'industria videoludica.

L'uscita fisica di Silent Hill f si inserisce in un periodo di grande attesa per il ritorno della saga. Il gioco sarà ambientato nel Giappone degli anni ’60 e promette un’esperienza horror unica, grazie alla direzione narrativa di Ryūkishi07, celebre autore di visual novel come Higurashi no Naku Koro ni, specializzato in atmosfere disturbanti e storie psicologicamente intense.

Sebbene il mercato digitale continui a dominare, è evidente che molte case di sviluppo e publisher, tra cui Konami, riconoscano ancora il valore e l'importanza delle copie fisiche per una parte significativa del pubblico.

I collezionisti e gli appassionati del brand potranno quindi mettere le mani su una versione retail del gioco, arricchendo le proprie librerie con un pezzo che potrebbe diventare molto ambito nel tempo.

Nel mentre, versione console a parte, ci gira Silent Hill f sui vostri PC? Date un'occhiata ai requisiti ufficiali.