Silent Hill f dice no a un classico elemento della serie

Il prossimo capitolo della saga Silent Hill, Silent Hill f, si allontanerà dalle meccaniche tradizionali della serie, introducendo un cambiamento importante: niente armi da fuoco.

A differenza dei precedenti titoli della saga (che trovate su Amazon), che mescolavano combattimento a distanza con sparatorie e azioni corpo a corpo, questa volta il gioco si concentrerà esclusivamente su armi da mischia come asce, mazze, coltelli e lance.

Questa scelta emerge chiaramente dalla valutazione ESRB, che assegna al gioco una classificazione 17+, senza fare alcun riferimento alle armi da fuoco.

La notizia suggerisce una svolta nel gameplay, con un focus sul combattimento ravvicinato, che promette di offrire un’esperienza più cruda e intensa.

Inoltre, l'ambientazione giapponese, dove le armi da fuoco sono meno accessibili, potrebbe essere alla base di questa decisione.

Silent Hill f sembra quindi puntare su un'atmosfera più oscura e fisica, dove il contatto diretto con i nemici renderà ogni confronto più teso e violento. Questo cambiamento, pur se radicale, potrebbe rivelarsi interessante, offrendo una nuova prospettiva per i fan della serie.

L'idea di concentrarsi su combattimenti corpo a corpo potrebbe riportare Silent Hill alle sue radici di puro horror psicologico, dove l’angoscia e il terrore si costruiscono soprattutto attraverso la vicinanza con i nemici.

Del resto, il recente trailer di Silent Hill f ha offerto uno sguardo sul mondo di gioco, mostrando la protagonista mentre cerca di sopravvivere in una cittadina avvolta dalla nebbia.

Chissà se anche l'altro capitolo attualmente in lavorazione, ovvero Silent Hill Townfall, opterà per il solo combattimento melee.

Senza l'uso di armi da fuoco, il gioco potrebbe davvero intensificare l'atmosfera claustrofobica che ha reso la serie celebre. Non vedo l'ora di vedere come questa novità influenzerà il gameplay e l'esperienza complessiva.

Ma non solo: vi ricordo anche che se vi state chiedendo se Silent Hill f uscirà anche in versione fisica, ho buone notizie per voi.