Silent Hill F e Townfall sono ancora vivi? Arriva una risposta

Motoi Okamoto, produttore della serie Silent Hill, ha condiviso i suoi pensieri sull’anno appena trascorso e le prospettive per il futuro in un’intervista a 4Gamer.

Nel 2024, Konami ha celebrato il successo del remake di Silent Hill 2 (che trovate su Amazon), accolto positivamente da fan e critica.

Per il 2025, Okamoto promette aggiornamenti su due dei titoli più attesi della serie: Silent Hill F e Silent Hill Townfall (via Siliconera).

Okamoto ha sottolineato come la serie Silent Hill abbia una lunga storia, caratterizzata da momenti di gloria e sfide difficili.

Secondo lui, uno dei pilastri fondamentali per il franchise è assicurarsi che i fan possano godere di un remake curato nei minimi dettagli, con una narrazione di alta qualità che renda giustizia all’originale.

Tuttavia, Silent Hill non si limita a guardare indietro. Okamoto ha dichiarato l’intenzione di esplorare nuove idee per innovare il genere horror, con esperimenti che introducano modi inediti di spaventare e coinvolgere il pubblico.

Tra i giochi annunciati, Silent Hill F e Silent Hill Townfall rimangono avvolti nel mistero, ma Okamoto ha rassicurato i fan che entrambi i progetti sono in pieno sviluppo.

I team al lavoro sono determinati a rispettare le aspettative dei giocatori, mantenendo alta la qualità per cui la serie è conosciuta (ed è ciò che mi auguro anche io).

Okamoto ha anche citato alcuni recenti progetti che si allontanano dai canoni tradizionali, come Silent Hill: Ascension, Silent Hill: The Short Message e Red Reaper: The Dead’s Statement of Guilt.

Questi rappresentano un passo audace verso nuovi concetti e modi di raccontare storie horror, dimostrando l’impegno di Konami nel rinnovare il brand senza perdere di vista le sue radici.

Con il remake di Silent Hill 2 ormai tra noi e nuove informazioni su Silent Hill F e Townfall in arrivo nel 2025, il futuro della serie sembra promettere emozioni forti per i fan della serie.

Senza contare anche che si vocifera anche dei remake del primo e terzo capitolo della saga Konami.