Silent Hill 1 e 3 Remake, un rumor sta girando in rete

Le voci si rincorrono e i fan di Silent Hill hanno un nuovo motivo per tenere alta l'attenzione: un possibile remake di Silent Hill 3, sviluppato dal Bloober Team, potrebbe essere già in lavorazione, ma non solo.

Dopotutto, la serie è rinata di recente con uno dei remake dei titoli horror più iconici della storia (che trovate su Amazon), ossia Silent Hill 2 Remake.

Gioco che, al netto delle qualità, non è riuscito a portarsi a casa alcun premio ai recenti TGA.

Ora, un tweet di Planeta Play (via Reddit) suggerisce che il progetto di un remake del terzo capitolo, al momento noto come Project H, sarebbe in fase di sviluppo e seguirebbe lo stile del remake di Silent Hill 2.

Il gameplay punterebbe a enfatizzare ancora di più le dinamiche di sopravvivenza, con uno storytelling più incisivo per rendere omaggio all’eredità del titolo originale.



Tuttavia, la fonte è considerata poco affidabile, e il post originale risale a ottobre, quindi è consigliabile prendere tutto con molta cautela.

Ad ogni modo, l'idea che Bloober Team stia lavorando a Project H non è nuova. Alcuni report risalenti a mesi fa avevano già confermato l'esistenza di questo progetto, sviluppato internamente, proprio come Silent Hill 2 Remake.

Inoltre, c’è anche un altro titolo, Project G, che era in fase concettuale nello stesso periodo.

I fan hanno iniziato a speculare: se Project H fosse davvero un remake di Silent Hill 3, e se i due progetti fossero collegati, è plausibile che Silent Hill 1 (ipotizzato come Project G) venga rilasciato prima.

La logica dietro questa teoria sta nella continuità narrativa tra i due giochi, con il terzo capitolo che riprende gli eventi del primo, visto che partire dal remake del 2 aveva senso per gli sviluppatori.

Dopo l'annuncio del remake di Silent Hill 2 e dei nuovi progetti come Silent Hill: Ascension, di cui il nostro Domenico vi ha parlato qui, è chiaro che l’IP sta vivendo una nuova era.

Se queste voci si rivelassero fondate, la scelta di rifare i capitoli più iconici (1, 2 e 3) potrebbe secondo me essere il modo migliore per attrarre vecchi e nuovi giocatori. Per ora, non ci resta che aspettare conferme ufficiali, e incrociare le dita.