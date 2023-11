Silent Hill 2 Remake potrebbe aver svelato la data d'uscita

In casa Konami continua a esserci un assordante silenzio sull'effettiva uscita del remake di Silent Hill 2, ma le scorse ore ci hanno già lasciato intuire che potrebbero presto arrivare annunci molto interessanti.

Sembrerebbe infatti ormai quasi tutto pronto per il lancio del remake di uno dei survival horror più amati di sempre: in precedenza vi abbiamo raccontato di come gli store si starebbero preparando per i pre-order, con una di queste inserzioni che avrebbe svelato novità in arrivo anche per Pyramid Head.

Advertisement

Adesso potrebbe però essere stata svelata perfino la data d'uscita ufficiale: come segnalato da ComicBook, un'inserzione su PC Game Benchmark aveva riportato il 21 marzo 2024 come data d'uscita per Silent Hill 2 Remake.

Una data decisamente credibile, dato che le ultime informazioni ufficiali lasciavano già intendere come ormai mancasse davvero poco al lancio: se confermata, l'uscita dovrebbe avvenire già entro la fine dell'anno fiscale, che arriverà appunto alla conclusione del prossimo marzo.

Tuttavia, dobbiamo segnalare che la fonte in questione ha già modificato l'informazione — che possiamo confermare essere ben visibile in precedenza — segnalando adesso un più generico Q1 2024. Che, comunque, non contraddice affatto la data già citata.

Resta da capire se si sia trattato di una semplice svista da parte di PC Game Benchmark, e quindi non si è mai saputa una reale data, oppure se è stata svelata in anticipo con successiva correzione dopo aver notato l'errore.

La casa di Metal Gear Solid (trovate la Master Collection su Amazon), dal canto suo, continua a restare in silenzio e a non fare alcun tipo di commento, dunque non possiamo sapere quale sia effettivamente la verità.

Dato che non abbiamo alcuna conferma ufficiale al riguardo, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che Silent Hill 2 potrebbe non essere l'unico remake della saga in arrivo: Konami ha infatti parlato di più remake in sviluppo.