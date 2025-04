Cronos: The New Dawn promette incubi ad occhi aperti

Bloober Team, il celebre studio polacco noto per titoli disturbanti come Layers of Fear, Observer e The Medium, ha finalmente alzato il sipario su Cronos: The New Dawn, la loro nuova e inquietante creatura a tema fantascientifico.

In occasione di un'anteprima esclusiva, i fan dell’horror hanno potuto dare un primo sguardo a ciò che li aspetta in questo oscuro viaggio verso l’ignoto, dai creatori di Silent Hill 2 Remake (che trovate su Amazon).

Nel cuore di Cronos: The New Dawn, il giocatore vestirà i panni di un misterioso protagonista conosciuto solo come The Traveler, catapultato in un mondo alieno devastato e intriso di orrore cosmico.

L’ambientazione, un tempo sede di una civiltà tecnologicamente avanzata, è ora ridotta a un deserto di rovine biomeccaniche, abitato da mostruosità ultraterrene e figure enigmatiche che sfidano ogni logica.

Durante l’anteprima, Bloober Team ha mostrato per la prima volta sequenze di gameplay complete, mettendo in evidenza le meccaniche di combattimento brutali, nuove tipologie di nemici disturbanti e una galleria di personaggi criptici che sembrano usciti da un incubo lovecraftiano.

Ma la vera protagonista è una novità assoluta: la meccanica “The Merge”. Questa funzione innovativa promette di rivoluzionare il modo in cui i giocatori affronteranno i combattimenti.

“The Merge” consente al protagonista di fondersi temporaneamente con altre entità o elementi del mondo circostante, alterando la percezione della realtà e aprendo la porta a soluzioni creative (e talvolta terrificanti) per sopravvivere.

Ogni scontro, ogni angolo buio, può nascondere un’illusione o una trappola mentale, trasformando il gameplay in un’esperienza costantemente instabile, dove nulla è ciò che sembra.

La regia visiva e sonora del titolo punta a immergere il giocatore in una dimensione inquietante, dove la fantascienza si mescola con l’horror più viscerale. L’atmosfera oppressiva, unita a una colonna sonora che gioca con le frequenze per disturbare psicologicamente, è pensata per mantenere alta la tensione dal primo all’ultimo minuto.

Cronos: The New Dawn uscirà nel 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e si preannuncia come uno dei titoli più ambiziosi e disturbanti mai realizzati da Bloober Team. Gli appassionati del genere horror faranno bene a tenere d’occhio questo progetto.

