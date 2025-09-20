DC e Warner Bros. Games hanno celebrato il Batman Day 2025 pubblicando un nuovo dietro le quinte di LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, il prossimo grande capitolo videoludico dedicato al Cavaliere di Gotham.

Il video ci porta dietro le quinte dello sviluppo, offrendo un nuovo assaggio del gameplay e i commenti di alcuni nomi di peso: James Gunn (co-direttore e capo dei DC Studios), Jim Lee (presidente e capo creativo di DC), Jonathan Smith (TT Games) e Jesper C. Nielsen (Gruppo LEGO).

Il team spiega come 86 anni di storia di Batman – dai fumetti alle serie TV, dai film ai videogiochi – siano stati condensati in un’unica esperienza. Il tutto, ovviamente, con il classico humor che contraddistingue i giochi LEGO.

“Questo gioco è una celebrazione di tutto il percorso di Batman.” ha dichiarato James Gunn, co-direttore DC Studios.

Come bonus per i fan, al lancio sarà possibile sbloccare il costume Età dell’Oro, ispirato all’iconico debutto di Batman su Detective Comics n°27 (1939). Sarà disponibile per chi possiede un account WB Games o per chi ne creerà uno al momento del lancio.

Sviluppato da TT Games, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro promette un viaggio epico che ripercorre la trasformazione di Bruce Wayne, dall’uomo alla leggenda.

Il gioco uscirà nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam ed Epic Games Store). Puoi già aggiungerlo alla tua lista dei desideri sulle piattaforme supportate.

