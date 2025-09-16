Se c’è una tradizione che i fan PlayStation conoscono bene, è quella che vede Sony organizzare un grande evento a settembre. Che si tratti di un State of Play o di un più corposo PlayStation Showcase, da sei anni la casa giapponese non manca mai l’appuntamento con l’autunno. E il 2025 sembra destinato a non fare eccezione.

Negli ultimi giorni diverse indiscrezioni hanno cominciato a circolare, lasciando intendere che il produttore di PS5 abbia qualcosa di importante in serbo da qui alla fine del mese.

Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il sempre affidabile insider NateTheHate, che rispondendo a un utente sui social ha dichiarato semplicemente: «Sony ha una presentazione in arrivo». Una frase breve, quasi sibillina, ma che basta a scatenare l’hype della community.

La dichiarazione di Nate sembra rafforzare quanto anticipato lo scorso mese da Jeff Grubb di Giant Bomb, secondo cui Sony sarebbe orientata a puntare ancora una volta sul formato State of Play piuttosto che su un vero e proprio Showcase.

Questo potrebbe voler dire un evento più snello, della durata di 20-30 minuti, con focus su titoli già annunciati e qualche sorpresa per il 2026. Non sarebbe quindi il momento dei grandi reveal in stile E3, ma piuttosto un’occasione per aggiornare i fan su cosa li aspetta nei prossimi mesi.

Viene spontaneo chiedersi se vedremo finalmente aggiornamenti su giochi molto attesi come Marvel’s Wolverine, Concord dopo il suo lancio complicato, o addirittura un’anteprima del misterioso progetto live service di Naughty Dog. Alcuni analisti ipotizzano anche l’arrivo di nuove colorazioni per PS5 o di un bundle in vista delle festività, per spingere le vendite in un anno che ha visto la console avvicinarsi al traguardo dei 70 milioni di unità.

Quel che è certo è che Sony difficilmente rinuncerà a una vetrina così importante. La storia ci insegna che settembre è il mese in cui l’azienda vuole catturare l’attenzione del pubblico e mettere in chiaro la sua strategia per il futuro immediato. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale e vedere se le voci saranno confermate.