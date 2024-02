Sì, in Final Fantasy Remake Part 3 ci sarà l'aeronave pilotabile

Final Fantasy VII Rebirth è tornato in maniera prepotente al centro delle scene a pochi giorni dalla sua uscita, e soprattutto per le tante interviste che il team di sviluppo sta rilasciando in questo periodo che, questa volta, comprendono anche il futuro della trilogia remake della settima fantasia finale.

Abbiamo scoperto, per esempio, che Rebirth continuerà la sua opera di rifacimento totale anche dal punto di vista narrativo, ponendosi l'obiettivo di essere una sorta di riavvio di tutto il mondo narrativo di Final Fantasy VII, spin-off compresi.

Ma c'è chi già sta pensando al terzo capitolo della trilogia remake, e tra questi c'è Tetsuya Nomura che ha svelato un primo dettaglio molto importante su Final Fantasy VII Remake Part III (tramite The Gamer).

In una delle tante interviste rilasciate in questi giorni, Nomura ha confermato che l'iconico Highwind del gioco originale tornerà e sarà pilotabile.

Vista la mole di questa trilogia remake dal punto di vista tecnico e contenutiscito, inserire un elemento come un dirigibile da poter guidare sarà molto impegnativo.

Nomura ha parlato anche di questa sfida:

«Dato che la qualità della mappa del mondo di FF7 Rebirth è così alta, penso che sarà una vera sfida incorporare il viaggio in dirigibile nel prossimo gioco. Quando abbiamo realizzato FF7 Remake, stavamo già pensando a come realizzare la mappa del mondo per FF7 Rebirth. Ora, con FF7 Rebirth, stiamo pensando a come rappresentare esattamente i dirigibili e le armi.»

Durante l'intervista, Nomura ha anche sottolineato che gli sviluppatori sapevano da tempo che l'avrebbero introdotta nella terza parte, sottolineando che avevano iniziato a pensare alla mappa di Rebirth quando hanno realizzato Remake.

Questo significa che l'aeronave non sarà pilotabile all'interno di Final Fantasy VII Rebirth e verrà tenuto in caldo per il prossimo capitolo.

Così come due personaggi che, almeno in questo episodio della trilogia, non saranno giocabili all'interno delle battaglie. In compenso c'è già un minigioco che ha conquistato i fan di Final Fantasy VII Rebirth.