C'è un minigioco di Final Fantasy VII Rebirth che ha già conquistato i fan

Ieri, Square Enix ha rilasciato la demo giocabile e gratuita di Final Fantasy VII Rebirth.

Divisa in due parti, la prima è la sequenza flashback che racconta gli eventi del viaggio di Cloud e Sephiroth a Nibelheim, che vivremo anche nel gioco completo (che potete prenotare su Amazon).

Nella demo, sembra però che un gran numero di fan si sia per così dire "incantato" in un minigioco davvero particolare.

In molti, infatti, sembra abbiano passato la maggior parte del tempo suonando il pianoforte (via Destructoid).

Il pianoforte non sembra essere nemmeno il gioco secondario più affascinante di Final Fantasy VII Rebirth - ci sarà anche un nuovo gioco di carte, Queen's Blood - ma a quanto pare non sembra comunque aver deluso.

Si tratta di centrare ogni nota, e di centrarla bene; non solo buona od ok, ma eseguita perfettamente.

Alla fine della performance, si ottiene una valutazione in stelle, in modo tale da affinare le capacità di pianista qualora fosse necessario.

Il pianoforte in Final Fantasy VII Rebirth non è solo un minigioco ritmico, ma un vero e proprio piano, proprio come la chitarra in The Last of Us Part II.

Ovviamente, tutto viene gestito dal DualSense: ciascuna levetta gestisce un tono della scala di Do, con i grilletti che modificano i semitoni (i diesis e i bemolli) o, se si usano gli accordi, gli spostamenti in minore. Più facile a farsi che a dirsi, in ogni caso.

Uno strumento semplice ed efficace che può essere usato per creare capolavori, se si è in grado di suonarli. Si può infatti dare vita a vari brani, come potete ascoltare voi stessi nei tweet che trovate nella notizia.

Pianoforte a parte e in vista dell'uscita ufficiale prevista per il 29 febbraio, abbiamo già avuto la possibilità di provare approfonditamente Rebirth per ben 3 ore: vi abbiamo raccontato com'è andata nel nostro provato.

Ma non è tutto: il "guru" di Final Fantasy VII Tetsuya Nomura è a quanto pare "nervoso" per le reazioni dei fan al finale di Rebirth rispetto a quello del precedente Remake.