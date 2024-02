Final Fantasy VII Rebirth, due personaggi non saranno presenti in battaglia

Final Fantasy VII Rebirth introdurrà Cid e Vincent nella trama della trilogia remake, ma non aspettatevi di combattere al loro fianco.

Nessuno dei due personaggi sarà infatti presente durante gli incontri di combattimento del nuovo gioco (che potete prenotare su Amazon).

Parlando con IGN US, il director del gioco, Naoki Hamaguchi, ha spiegato che sia Cid che Vincent accompagneranno il gruppo nel loro viaggio e daranno una mano, ma non saranno presenti in battaglia come personaggi ospiti.

Quindi, in soldoni, non saranno coinvolti nei combattimenti e non saranno di fatto giocabili.

L'anno scorso avevamo appreso che Vincent Valentine sarebbe stato un personaggio di accompagnamento, e Hamaguchi ha spiegato che il suo ruolo sarebbe stato simile a quello di Red XIII in Remake.

In Final Fantasy VII Remake, infatti, Red XIII era un personaggio "ospite" e le sue azioni in combattimento erano gestite dall'IA piuttosto che dal giocatore.

Era quindi facile ipotizzare che anche Vincent e Cid - personaggi confermati come protagonisti di Rebirth dai recenti trailer - sarebbero stati controllati dall'IA in battaglia.

Tuttavia, Hamaguchi ha confermato a IGN US che i due personaggi non saranno affatto presenti in battaglia.

«Appariranno in varie parti della storia e in scenari in cui avranno un ruolo o vi aiuteranno o vi assisteranno in qualche modo, ma in realtà non combatteranno come personaggi ospiti in quel senso», ha detto Hamaguci.

Ciò significa che le abilità di combattimento di Cid e Vincent sono state tenute da parte per il terzo e ultimo capitolo della trilogia di Final Fantasy VII. «Se avessimo utilizzato tutti i personaggi giocabili nella seconda parte, avremmo perso molte nuove sorprese e nuove esperienze per il giocatore nel terzo gioco», ha spiegato Hamaguci.

Nonostante non siano presenti negli incontri di combattimento, Cid e Vincent saranno comunque PNG importanti nella storia di Rebirth.

Personaggi secondari a parte, abbiamo già avuto la possibilità di provare approfonditamente Rebirth per ben 3 ore: vi abbiamo raccontato com'è andata nel nostro provato.