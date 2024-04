Sì, il numero di telefono della serie TV di Fallout è reale

La notizia contiene degli spoiler minori sulla serie TV di Fallout di Amazon Prime Video, proseguite a vostro rischio se non avete completato la visione degli episodi disponibili.

È inevitabile che queste siano le giornate delle curiosità sulla serie TV di Fallout e, come spesso accade in questi casi, c'è un numero di telefono che appare all'interno dello show che non è stato messo del tutto a caso, perché è reale.

Non è la prima volta che un numero di telefono o un contatto di qualche tipo che appare in qualche show ha un corrispettivo reale, e anche gli spettatori di Fallout su Prime Video hanno potuto scoprire un surreale easter egg con una semplice telefonata.

Nel sesto episodio della serie di Fallout c'è un flashback in cui il personaggio di Walton Goggins, ovvero il Ghoul, si esibisce per la prima volta per la Vault-Tec in una pubblicità.

Lo spot riguarda ovviamente i vault stessi, che la corporazione sponsorizza per venderli agli abitanti degli Stati Uniti, e i clienti interessati possono chiamare un numero per maggiori informazioni.

Il numero è 213-25-VAULT (o 213-258-2858), funziona ovviamente solo negli Stati Uniti, ma alcuni fan nel mondo hanno telefonato per tutti noi.

Ecco cosa succede telefonando:

Un easter egg decisamente divertente e a fuoco con lo humor nero e grottesco di Fallout, che sicuramente non sarà l'ultimo easter egg che verrà scoperto.

C'è infatti chi crede di aver individuato un indizio per la seconda stagione della serie, che è già stata opzionata da Amazon ancora prima della messa in onda della prima tranche di puntate.

Intanto è il momento della celebrazione per la serie TV, perché anche il creatore di Fallout ha promosso a pieni voti lo show e, contemporaneamente, attacca gli inevitabili fan tossici del caso.

