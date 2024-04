Il papà di Fallout elogia la serie TV, ma attacca i fan tossici

Uno dei creatori originali di Fallout, ossia Tim Cain, ha condiviso i suoi pensieri sull'adattamento televisivo del franchise a cura di Amazon, e sono molto positivi.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del raccontato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, come riportato anche da GameRant, l'adattamento live-action di Prime Video di Fallout ha ricevuto il "Sigillo di Qualità" da parte di una delle menti dietro la serie di videogiochi stessa.

Cain, noto soprattutto per il suo lavoro come produttore principale del gioco originale Fallout del 1997, ha espresso la sua opinione positiva sulla serie.

In un recente video caricato sul suo canale YouTube, Cain racconta con dovizia di particolari la sua esperienza di visione dei primi due episodi della serie TV di Fallout in occasione di un evento di anteprima a Hollywood presso il Chinese Theater di Los Angeles.

Cain ha assistito alla prima insieme ai colleghi Todd Howard e Brian Fargo, il primo dei quali lo ha invitato all'evento.

Per quanto riguarda la serie in sé, Cain ha dichiarato di «essere stato letteralmente al limite della sopportazione», in senso buono, durante la visione dei due episodi.

Ha poi aggiunto che secondo lui la serie era visivamente «molto buona», che anche l'umorismo era ok e che gli showrunner avevano centrato l'atmosfera del franchise.

«Ero seduto a guardare il set, e il set era così dettagliato. C'erano cose che sembravano così belle. Dopo qualche minuto mi rendevo conto di non aver seguito affatto i dialoghi, questo perché ero così coinvolto dal punto di vista visivo», ha detto Cain.

Sebbene Tim Cain abbia avuto da dire cose positive da dire sulla serie di Fallout in sé, ha anche espresso alcune critiche riguardo alla tossicità che sta coinvolgendo la fanbase.

Chi è attivo nella comunità di Fallout è probabilmente ben consapevole degli accesi dibattiti che i fan spesso hanno su quali siano i migliori giochi di ruolo di Fallout, che si tratti di quelli di Obsidian, Bethesda o Interplay.

Cain ha sottolineato le molestie ricevute dai fan da alcuni sviluppatori di Fallout come Brian Fargo, affermando che «voi ragazzi potete essere davvero distruttivi, ed è strano che lo facciate con persone che stanno cercando di creare cose».

