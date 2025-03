Sì, Cristiano Ronaldo sarà davvero nel prossimo Fatal Fury

I crossover nei picchiaduro ci hanno abituato a vedere cose decisamente strane, ma Cristiano Ronaldo nel cast di Fatal Fury: City of the Wolves non era qualcosa che ci saremmo aspettati di vedere.

C'era stato già uno strano teaser a riguardo, bisogna dirlo, ma la cosa più plausibile era una sorta di contenuto dedicato al marketing, magari un crossover temporaneo o anche una strana modalità di gioco.

E invece Cristiano Ronaldo sarà davvero un personaggio giocabile, come annunciato dal trailer di lancio del personaggio (...) all'interno del prossimo Fatal Fury.

«Non avrei mai pensato che la frase: "Sì, il mio main è Cristiano Ronaldo in Fatal Fury" esistesse ora», scrive uno degli utenti a commento del trailer.

Eccolo qui:

E se qualcuno dei fan di Fatal Fury (vi mando un abbraccio) stesse ancora sperando che questo sia uno scherzo, c'è anche la movelist completa per il titolo che arriverà il 24 aprile 2025.

Ma perché ci siamo ritrovati Cristiano Ronaldo all'interno di un picchiaduro come Fatal Fury: City of the Wolves. La risposta è molto semplice, e risiede nella proprietà attuale di SNK.

Forse non avete seguito le news, ma vi ricordo che che circa il 96% delle azioni di SNK è di proprietà di una sussidiaria della MiSK Foundation, di proprietà cioè del principe dell'Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo gioca attualmente per l'Al-Nassr, quindi i proprietari del fondo si sono tolti il proverbiale sfizio.

La speranza è che la notorietà di CR7 possa riuscire a far vendere almeno qualche copia in più del gioco, che se lo merita a prescindere.

Fatal Fury: City of the Wolves sarà un vero ritorno in grande stile a prescindere da questa strana manovra di marketing per alcuni dei combattenti più iconici, che i fan hanno avuto la possibilità di conoscere con la serie King of Fighters (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) e con alcune recenti apparizioni di Terry Bogard su Street Fighter 6 e Super Smash Bros. Ultimate.