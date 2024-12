Sì, c'era (almeno) un DLC in sviluppo per Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth su PC è stato confermato di recente e, ancora più di recente, il director del titolo Square Enix ha svelato che c'erano piani per lo sviluppo di un DLC e contenuti esclusivi per questa nuova versione.

Il secondo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII (la trovate su Amazon) è stato lanciato quest'anno con grande successo e, come già spiegato in precedenza, la storia è finita con quello che abbiamo visto nella versione finale del gioco senza DLC vari ed eventuali.

Non è una novità, visto che già qualche tempo fa Square Enix aveva specificato che non ci sarebbero stati contenuti extra.

Tuttavia il director Naoki Hamaguchi ha rivelato che il team di sviluppo aveva inizialmente preso in considerazione l’idea di rilasciare DLC episodici per espandere la storia del gioco, ma ha poi deciso di non procedere in questa direzione (tramite VGC).

Per seguire il successo della versione Intergrade di Final Fantasy VII Remake, che includeva l’espansione Episode Intermission, i fan si aspettavano contenuti aggiuntivi anche per Rebirth e a quanto pare facevano bene.

In una recente intervista, Hamaguchi ha spiegato che le risorse limitate hanno spinto Square Enix a concentrarsi sullo sviluppo del terzo e ultimo capitolo della trilogia:

«Avremmo voluto aggiungere una storia episodica come DLC alla versione PC, Ma completare il prossimo capitolo il più rapidamente possibile è stata considerata la priorità assoluta.»

Come accade spesso in questi casi, il team di sviluppo si è ritrovato a dover gestire una timeline più complicata del previsto. Non è neanche strano che i videogiochi abbiamo il cosiddetto "cut content", che potrebbe tornare comunque nella parte 3 della trilogia.

Oppure prima, come spiega Hamaguchi:

«Se, dopo il lancio, riceveremo richieste significative da parte dei giocatori su determinati aspetti, saremo felici di prenderle in considerazione.»

Ricordiamo che Final Fantasy VII Rebirth, disponibile per PS5 da febbraio 2024, arriverà su PC nel gennaio 2025. Visto che ci siamo, vi siete assicurati che il titolo riesca a girare sul vostro hardware? Qui trovate i requisiti.