Final Fantasy VII Rebirth non avrà alcun DLC: «Faremo uscire Part 3 il prima possibile»

A differenza di quanto accaduto con Remake, Final Fantasy VII Rebirth non riceverà alcun tipo di contenuto aggiuntivo o episodio "Intergrade": adesso è arrivata l'ufficialità direttamente dal team di sviluppo.

In un'intervista rilasciata al Daily Star, il director Naoki Hamaguchi ha confermato che non è previsto alcun tipo di contenuto aggiuntivo, pur essendo consapevole che alcuni fan vorrebbero vedere un'espansione di gioco.

Secondo Hamaguchi, per quanto questi desideri siano sicuramente presenti, la community in realtà preferirebbe vedere prima qualcos'altro: la conclusione della trilogia iniziata con Remake.

«È per questo motivo che al momento abbiamo deciso di non concentrare le risorse di sviluppo sulla creazione di episodi aggiuntivi come DLC. Stiamo impiegando tutti i nostri sforzi sul fare uscire il terzo gioco il prima possibile».

Final Fantasy VII Rebirth (che trovate in offerta per il Black Friday su Amazon) non avrà dunque alcuna storia aggiuntiva, a differenza del predecessore che aveva rilasciato un DLC focalizzato su Yuffie: la trama proseguirà direttamente in "Part 3", non appena lo sviluppo sarà completato.

Gli autori avevano già recentemente confermato di averne finalizzato trama e concept chiave, entrando in piena produzione e ribadendo tutta la loro volontà nell'accelerare il più possibile i tempi di sviluppo.

È plausibile immaginare che anche le scarse vendite del secondo capitolo abbiano spinto Square Enix a voltare pagina il prima possibile e riconquistare la fiducia dei fan con il terzo e ultimo episodio della trilogia di Cloud e compagni.

Ad ogni modo, la storia di Final Fantasy VII Rebirth può considerarsi ormai ufficialmente conclusa, a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultima ora: non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per lo sviluppo di "Part 3" per scoprire come si concluderà il tutto.

Il director Hamaguchi recentemente ha anche ammesso che uno dei problemi di Rebirth era l'eccessiva difficoltà richiesta per sbloccare il trofeo di Platino: un errore che non ripeterà con il prossimo capitolo.