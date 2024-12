Ci gira Final Fantasy 7 Rebirth sui vostri PC?

Square Enix ha svelato i requisiti di sistema per la versione PC di Final Fantasy VII Rebirth, specificando cosa sarà necessario per giocare con diverse risoluzioni, impostazioni grafiche e frame rate target.

Il sequel del primo remake (che trovate su Amazon) arriverà infatti a breve anche su personal computer.

I requisiti minimi per una risoluzione 1080p, preset grafico "Low" e 30 FPS non sono particolarmente esigenti, anche se il gioco non sarà compatibile con GPU più datate, come le NVIDIA GTX o le Radeon precedenti alla RX 6600, come riportato anche da Wccftech.

Per configurazioni più ambiziose, come 1080p a qualità media con 60 FPS o 4K a qualità alta con 60 FPS, viene consigliato Windows 11, insieme a processori e schede grafiche più potenti.

Per godere del massimo delle prestazioni, ossia risoluzione 4K, qualità grafica "High" e 60 FPS, sarà necessario un AMD Ryzen 7 5700X o un Intel i7-10700 come CPU, e una GPU Radeon RX 7900 XTX o NVIDIA RTX 4080.

Ecco una panoramica completa dei requisiti di sistema:

Requisiti Minimi (30 FPS / 1080p / Qualità "Low"):

OS: Windows 10 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100

GPU: AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2060

Memoria: 16 GB

Storage: 155 GB SSD

Note: GPU con almeno 12 GB di VRAM consigliata per 4K. Richiesto ShaderModel 6.6 o versione successiva, con supporto a DirectX 12 Ultimate.

Requisiti Consigliati (60 FPS / 1080p / Qualità "Medium"):

OS: Windows 11 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 5600 / Intel Core i7-8700 / Intel Core i5-10400

GPU: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

Memoria: 16 GB

Storage: 155 GB SSD

Note: GPU con almeno 12 GB di VRAM consigliata per 4K.

Requisiti Ultra (60 FPS / 4K / Qualità "High"):

OS: Windows 11 64-bitù

CPU: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080

Memoria: 16 GB

Storage: 155 GB SSD

Note: GPU con almeno 16 GB di VRAM consigliata per 4K.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile su PC il 23 gennaio 2025, con supporto per NVIDIA DLSS e numerosi miglioramenti rispetto alla versione PlayStation 5.

Dai un'occhiata alla nostra recensione della versione per PlayStation 5 per scoprire tutti i dettagli sul gioco.